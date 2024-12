El director de Ingresos Tributarios de Paraguay, sobre Edgardo Kueider: "No dio explicaciones, sólo dijo que es senador"

El director nacional de Ingresos Tributarios de Ingresos Tributarios de Paraguay, Óscar Alcides Orué , detalló cómo se encontraba el senador Edgardo Kueider cuando fue detenido en la Triple Frontera cuando pretendía ingresar a ese país con u$s200 mil y $600 mil sin declarar y afirmó que "no puso resistencia ni dio muchas explicaciones, simplemente mencionó que es senador".

En diálogo con El Diario , por C5N , Orué expuso la reacción de Kueider ante las autoridades y el procedimiento que se llevó a cabo: "No puso resistencia ni dio muchas explicaciones. Simplemente mencionó que es senador. Intentó ingresar a Paraguay, se le controló el vehículo, se le pidió que abra la cajuela y se encontraron mochilas. Se le pidió que las abra y ahí es donde se encontró una caja importante de dinero".

"El fiscal interviniente decidió que vaya a un hotel y convocar a una audiencia para que dé su versión en el ámbito penal. En el ámbito administrativo se incautó el dinero en efectivo y el vehículo, de tal manera que se ordenó la apertura de un sumario administrativo. Se expuso a una sanción por contrabando por no declarar ese dinero porque sólo está permitido entrar u$s10 mil dólares sin declarar", agregó en esta línea.

Kueider Edgardo Kueider.

En tal sentido, expuso la versión de Kueider: "Declaró ante los medios que no es dueño del dinero y eso lo tendrá que mostrar en un sumario administrativo. Él conducía el vehículo, que tiene patente argentina y no contaba con chapa diplomática. No lo entregaremos hasta que finalice el sumario, que puede durar de 90 días a ocho meses. En el ámbito administrativo tributario tendrá que presentar documentaciones sobre el vehículo y el dinero".

En tanto, advirtió que "si se comprueba que es contrabando, se puede ordenar la confiscación de ese dinero, que queda para el Estado paraguayo. Una ciudadana argentina lo acompañaba pero no es responsable porque hay que considerar quién es el dueño del vehículo y quién lo conducía".

También, se refirió a los pasos a seguir de la fiscalía y la postura del senador: "El fiscal puede ordenar en el ámbito penal otras consideraciones, como su detención. En el ámbito administrativo tendrá que hacer su defensa técnica en el sumario y demostrar el origen, además de por qué fin iba a ingresar ese dinero".