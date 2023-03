El apoyo de Evo, Correa, Mujica y Rodríguez Zapatero a Cristina Kirchner

La posibilidad de que Cristina Kirchner sea candidata en las próximas elecciones fue uno de los temas sobre el que se expresaron los expresidentes antes del ingreso al CCK.

"Ojalá, creo que hay que preguntárselo a ella, pero sería una extraordinaria noticia, me encantaría", manifestó el expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Por su parte, Evo Morales indicó que "de eso que opine el pueblo argentino", sobre la posible candidatura de Cristina Kirchner. Luego, el expresidente de Bolivia respondió afirmativamente ante la pregunta de si existe una proscripción.

Por último se expresó Pepe Mujica, expresidente de Uruguay: "Yo no vengo a escuchar a la Vicepresidenta, vengo solidario con ella porque la conozco hace años. La tienen que escuchar los argentinos, yo no voy a decidir".

"La conozco hace años y he discutido y he concordado, y me he peleado. Y es una vieja maravillosa", agregó Mujica fiel a su estilo.

Otro de los asistentes al encuentro es el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero que indicó que "siempre es interesante escucharla en un momento en que Argentina tiene por delante unos meses decisivos para su futuro democrático" y agregó que "vamos a apoyar la democracia".