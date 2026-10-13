Mientras Santilli sigue en búsqueda de los votos, la eliminación de las PASO reflota las internas del Gobierno

Una nueva reunión de la mesa política, este martes en Casa Rosada, escenificó las tensiones en el oficialismo en relación a las PASO. Karina Milei mantiene su estrategia de dilatar las negociaciones con los gobernadores y tensiona con Santiago y Luis Caputo por los acuerdos políticos.

Desde hace meses el Gobierno se mueve en un loop insostenible de definiciones . Con la ambiciosa Reforma política con la que pretenden suspender -la eliminación ya es historia- las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias ( PASO ), el oficialismo se metió en un berenjenal del que no puede salir y que amenaza con quebrar el falso orden que insisten en montar luego de meses de conflictos autogenerados.

Este martes, la mesa política del oficialismo volvió a reunirse en Casa Rosada para no llegar a ninguna conclusión. Con la participación especial de Federico Sturzzeneger , quien llevó a la mesa la discusión del proyecto de Mercado de Capitales con la que pretende desregularizar el área para promover beneficios que sólo él conoce, el órgano colegiado se reunió durante dos horas en una cumbre en la que volvieron a aflorar las diferencias internas respecto a la estrategia política, parlamentaria y electoral para acordar con los gobernadores de los que el oficialismo necesita para aprobar sus proyectos dentro del Congreso.

Según pudo reconstruir este medio, durante más de una hora la discusión del encuentro se centró en las Primarias. Si bien en público y en privado no hay quien se atreva a cuestionar la idea del presidente de suspenderlas, para un sector del oficialismo, Patricia Bullrich está llevando adelante una avanzada silenciosa para embarrar la discusión dentro del Senado. La teoría que manejan dentro de este selecto grupo de dirigentes es que la jefa del bloque de La Libertad Avanza está buscando dilatar lo más posible el tratamiento en pos de su propia ambición electoral. Aunque jamás lo admitirá en voz alta, la ex macrista no descarta ser candidata a presidenta el próximo año y la vigencia de las PASO podría servirle como herramienta para plantearle una interna abierta a Javier Milei , quien insiste en que su único rival para conseguir la reelección es sí mismo.

El Presidente y la senadora se reunieron el último viernes en la Quinta presidencial de Olivos , pero el tema electoral no formó parte de la charla. Varios interlocutores al tanto de la conversación confiaron que la misma se basó en un repaso honesto de los desencuentros que la senadora tiene sobre el rumbo de la gestión, en particular con la insistencia de un sector del oficialismo de, según el entorno de Bullrich, “intervenirle” el Senado a la ex ministra.

“ Javier la escuchó y le marcó las líneas rojas y verdes de lo que él considera que está dispuesto a cambiar y qué no. El plan económico no está en discusión”, confiaron desde el entorno del presidente.

Pese a este supuesto escenario que elaboran en más de un despacho, lo cierto es que las diferencias internas de la mesa descansan en la ejecución de las negociaciones. Para Karina Milei, ama y señora de la lapicera libertaria, los acuerdos con las provincias deberán cerrarse recién de cara al próximo año y se concretarán con aquellos mandatarios que garanticen una obediencia debida manifiesta dentro del Congreso.

En este marco, la secretaria general de la presidencia entiende que podrá cerrar filas con los catorce gobernadores que formaron parte de la comitiva de la Argentina Week y con los que Diego Santilli apostará a reunirse mano a mano en las próximas semanas, aunque las cláusulas no serán las mismas para todos.

La estrategia del "Jefe"

En la estrategia del Jefe, con los aliados más férreos La Libertad Avanza podrá concretar una alianza partidaria en las provincias que le permitan competir en la elección en una misma boleta. Dentro de este grupo se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Leandro Zdero (Chaco); Marcelo Orrego (San Juan); Carlos Sadir (Jujuy) y con menos intensidad, Alfredo Cornejo (Mendoza). Con el mendocino las discusiones están entrando en un terreno cada vez más áspero, puesto que el gobernador no quiere acompañar la candidatura de Luis Petri y, por el contrario, impulsa a Rodolfo Suárez como su sucesor. Pese a las tensiones, en el gobierno aseguran que no cambiarán su plan y que el ex ministro de Defensa será el candidato. “No está en discusión”, enfatizan desde un importante despacho.

Para el resto de las provincias, la propuesta que Karina pone sobre la mesa es la de una “competencia light” en la que La Libertad Avanza podría presentar listas de bajo calibre político para beneficiar a los oficialismos, una estrategia que le permitiría tanto a los caciques nacionales como al propio partido sacar un rédito mútuo en los territorios. En contraposición, en tanto, dentro de la mesa política el sector referenciado a Luis y Santiago Caputo entiende que el tiempo para llegar a un acuerdo ya pasó y que todo lo que se cierre a partir de ahora llega con un mal timing.

Para las voces más políticas de la gestión libertaria, la decisión del gobierno de forzar a que más de una decena de gobernadores desdoblen sus elecciones de las nacionales es la consecuencia de una mala ejecución de la estrategia de negociación que, además, podría traerle complicaciones más que significativas al gobierno a la hora de pelear el triunfo en primera vuelta. Este posible escenario catastrófico para el oficialismo, en tanto, hace tambalear el plan económico de Toto, que cada vez que puede insiste en la necesidad de cerrar alianzas para enviar una señal de estabilidad a los mercados y el empresariado que empieza a mirar con cada vez más recelo los resultados del rumbo económico.

“Es un error pensar que la economía y la política están separadas. Para que una funcione la otra tiene que acompañar y viceversa”, expuso ante C5N un funcionario con acceso al despacho presidencial para explicar las complicaciones de la estrategia karinista, ejecutada por Martín y Eduardo “Lule” Menem, armadores de la hermana presidencial. En este punto, además, otra fuente que está en las antípodas de la táctica de la secretaria general, advierte que se están cometiendo errores que podrían poner en riesgo los acuerdos que ya se cerraron con varios gobernadores. Un ejemplo concreto es la elección de Evelyn Karsten como nueva delegada de Migraciones de Corrientes.

La ex candidata a gobernadora de LLA, que responde a la jefatura política del clan riojano, asumió su nuevo cargo apenas semanas atrás y en las últimas horas presentó una avanzada legal contra el gobernador Juan Pablo Valdés, uno de los potenciales aliados del gobierno libertario para las elecciones, a penas unas horas después de que el correntino confirmara que acompañaría la suspensión de las PASO en el Congreso. “Es un tiro en el pie tras otro”, dijeron furiosos desde un despacho.

Santilli va en busca de los votos de los gobernadores

Las diferencias en la ejecución de la estrategia, además, complican los tiempos para el tratamiento de la Reforma política dentro del parlamento. Durante semanas, en el gobierno juraban que la misma iba a estar aprobada para octubre, ahora ya no son pocos los que hablan de noviembre y hasta un eventual tratamiento en las extraordinarias de diciembre. En este punto, en tanto, hay quienes advierten de que la discusión, incluso, podría quedar recién para el próximo año. “No es lo que se estila, pero no hay ninguna norma que impida cambiar las reglas el mismo año de la elección”, afirmó un integrante de la mesa chica ante C5N.

Para destrabar las discusiones, Santilli redoblará las reuniones con los mandatarios a lo largo de esta semana. Aunque aún no están confirmadas las fechas ni horarios, se espera que un grupo importante de gobernadores llegue a la Ciudad para participar de dos eventos importantes, que serán la excusa que utilizará la gestión libertaria para aprovechar los viajes provinciales e intentar lograr un acercamiento que les permita consolidar la deseada convivencia.