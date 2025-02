Causa Vialidad: la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la defensa solicitó su absolución

La Fiscalía también solicitó que se aplique la acusación de asociación ilícita sobre al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional José Periotti y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien fue absuelto, lo que también fue apelado.

Por su parte, la abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, presentó un recurso extraordinario donde también apeló y solicitó que el máximo tribunal convoque a una audiencia pública para tratar el caso y que la absuelva.

Recurso extraordinario federal.pdf

“La principal arbitrariedad que exhibe la sentencia en crisis radica en la confirmación de la absolución de Báez, Fernández de Kirchner, De Vido, López y Periotti por el delito de asociación ilícita”, sostuvo el fiscal en el fallo su apelación de 40 páginas presentado a Casación.

“Según se probó suficientemente en el debate, ellos —junto al fallecido expresidente Néstor Kirchner —, instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción que, mediante la división de roles definidos estratégicamente (dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado), la cual fue sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años y estuvo orientada a cometer múltiples delitos para detraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos”, agregó el fiscal.