Caruso Lombardi arremetió contra La Libertad Avanza y el PRO: "Rompen todos los códigos"

El exentrenador llegó a las 12:40 y, tras emitir su sufragio, denunció que se rompió la veda electoral desde otros espacios políticos: “Lo único que me incomoda es que, siendo un partido que no es nuevo, me parece que no hay respeto en la política porque rompen todos los códigos”.

“Hubo mucha gente que no hizo la veda. Es tanta la desesperación por el poder que tienen, en especial tres partidos que manejan el país, que se cofunden y confunden a la gente. Hay cosas que no se hacen y el respeto a los argentinos lo tenemos que tener”, señaló en referencia a La Libertad Avanza, el PRO y el peronismo. En esa línea reconoció que “eso me molestó; hay cosas que no se hacen, no respetamos al ciudadano”.

Por otro lado, hizo referencia a su primera experiencia en la política: “Es algo lindo porque es algo nuevo. Antes estuve con muchos nervios porque estuve con los famosos descensos y campeonatos, pero esto es otro tipo de adrenalina. Estoy tranquilo porque hicimos una campaña buena y rápida”.

caruso.jpg

Caruso sufragó en la Escuela N°9 y remarcó que “no viene de la política y no tiene que hacer ninguna veda” porque “vive del fútbol”.

“Ojalá que la gente venga a votar. Es muy importante. Aunque estén en su casa, aunque crean que siempre es lo mismo, que vengan. Tenemos un país en democracia, y por lo menos, con una buena legislatura, podemos pelear por la gente”, añadió en declaraciones a la prensa.

En este sentido, realizó una comparación fiel a su estilo directo, indicó que “un colegio es como una cancha con 60.000 personas y 8 tipos en la cancha que se pelean entre ellos. Al final, si no jugás bien la parada, te ganan 1 a 0”.

Elecciones en CABA: pasado el mediodía ya votó un 20% de los electores

A las 13, el Instituto de Gestión Electoral porteño informó que las elecciones en Ciudad de Buenos Aires la jornada electoral se estaban desarrollando “con total normalidad”.

“Pasado este mediodía la participación es de más del 20% de los electores”, expresaron y señalaron que “el sistema está funcionando con total normalidad en todos los establecimientos, se está brindando agilidad y transparencia en el sufragio sin requerir conexión a la red eléctrica”.