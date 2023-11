Bullrich analizó el debate y fue dura con Milei: "Tiene muy poca experiencia y se notó"

En tal sentido, analizó las propuestas de ambos aspirantes a la presidencia: "Mirándolo a distancia, la sensación general es que hay dos alternativas muy distintas. El político profesional que se las sabe todas y una persona que le meten una estrategia de arrinconarlo y le cuesta más salir y tomar el centro de la escena".

Por otro lado, mencionó la alianza con Milei junto a Macri y un sector del PRO e indicó que "hay temas que sí son acompañables". No obstante, en contrapunto, marcó que hay otras ideas que "no acompañaríamos".

En tanto, advirtió sobre la propuesta del libertario de utilizar vouchers en la educación. "La política de los vouchers es posible en algunos lugares de Argentina, como en Buenos aires, pero en el resto del país no es tan fácil. Hay lugares donde hay una sola escuela. Hay determinados temas que hay que poner sobre la mesa y mirar la realidad mirando el conjunto de la argentina", expuso.

Por otro lado, desestimó que haya habido fraude electoral como insinúan desde La Libertad Avanza y remarcó que ella no forma "parte del comité de campaña". "Hay muchos ciudadanos que cuando entran a votar no encuentran la boleta que quieren. Ahora, uno no puede decir que en Argentina haya habido fraude. No hubo fraude y formalmente nadie presentó una denuncia", agregó en esta línea.