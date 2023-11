Alberto Fernández: "Me decían títere, pero resulta que soy el único que termina enfrentado a Cristina"

El Presidente se refirió a su relación con la vicepresidenta y reveló que "no la obedecía en todo lo que ella hubiera querido que la obedezca, pero no era mi misión obedecerla". "Por un lado me piden que sea obediente, pero, por otro lado, me dicen que tenga la lapicera", agregó.