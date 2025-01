Acuerdo con el FMI: "El diálogo fue altamente constructivo y positivo", señalan desde el organismo

"Una misión del FMI visitó Buenos Aires la semana pasada para avanzar en las conversaciones sobre un nuevo programa. El diálogo fue altamente constructivo y positivo. Los equipos técnicos continuarán conversando en las próximas semanas", informaron desde el FMI, aunque aún no hubo un comunicado oficial al respecto.

Cuándo podría concretarse el nuevo acuerdo con el FMI

Hasta el momento no hay certezas respecto de cuándo podría cerrarse el nuevo acuerdo. El vocero presidencial, Manuel Adorni, indicó que "no hay fecha cierta para la firma de un acuerdo", pero consideró que "no habrá inconvenientes" para que se concrete, ya que "no hubo otra vez en que un Gobierno argentino hizo lo te tenía que hacer y ordenó las cuentas".

El funcionario de Casa Rosada dejó entrever que el presidente Milei tiene plena confianza en que el acuerdo se firme este año, el plazo que el Gobierno anunció para levantar el cepo cambiario. Sin embargo, al ser consultado sobre las cifras involucradas, Adorni fue tajante: "No hay fondos definidos ni tiempos".

La misión del Fondo, encabezada por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, había llegado el miércoles de la semana pasada a la Argentina.

El equipo de Economía, liderado por el ministro Luis Caputo, había estado reunido con los técnicos del FMI hasta el lunes para afinar los detalles de un nuevo programa financiero que le otorgue un desembolso de unos u$s11.000 millones para reforzar las reservas y poder levantar el cepo sin problemas este año.

La directora gerente del FMI ya había dicho días antes en Washington, tras reunirse con Milei, que la idea era "trabajar rápidamente" en un nuevo programa.

Javier Milei y Kristalina Georgieva en el G20 19-11-24 X @OPRArgentina

"Discutimos el futuro de nuestra cooperación. Vamos a trabajar con el nuevo programa, un equipo del Fondo va a viajar a Buenos Aires la semana que viene y creo que el resultado será una Argentina más próspera y dinámica" había dicho Georgieva tras reunirse con el Presidente.

"Queremos trabajar con rapidez con el nuevo programa para llevarlo al directorio ejecutivo", agregó, sin dar más detalles de cronograma de las negociaciones. "Es un buen momento para darle más viento a las velas de la Argentina", graficó en aquella oportunidad.