Sednaya: así es el terrorífico centro de torturas de Al Assad en Siria

La caída del régimen de Bashar Al Assad el pasado domingo desencadenó la búsqueda de familiares desaparecidos. La liberación de prisioneros congregó a multitudes en los alrededores de la prisión de Sednaya. Las escenas de angustia se multiplicaron mientras los familiares buscaban ansiosamente a sus seres queridos entre los liberados, en medio de la incertidumbre y la emoción por la liberación.

La prisión era apodada “el matadero” y según datos de Amnistía Internacional, entre 2011 y 2016 fueron ejecutadas hasta 13.000 personas. A su vez, quedó documentado el uso sistemático de tortura, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas, incluida la instalación de crematorios para deshacerse de los cuerpos.

Siria: el Kremlin desmintió que Bashar al-Assad esté asilado en Rusia

En medio de la caída del gobierno del expresidente de Siria, Bashar al-Assad, se informó que había recibido asilo en Rusia y había llegado domingo llegó a Moscú luego de perder el poder a manos de los rebeldes, que tomaron la ciudad de Damasco, capital del país árabe. Sin embargo, el Kremlin evitó confirmar la noticia.

La agencia de noticias Interfax había citado a una fuente anónima diciendo: "El presidente sirio Al-Assad llegó a Moscú. Rusia les concedió asilo (a él y a su familia) por motivos humanitarios". Este domingo, miles de sirios celebraron en las calles la caída del gobierno de Al-Assad.

"El presidente de Siria, Assad, llegó junto a su familia a Moscú. Rusia, partiendo de criterios de carácter humanitario, le ofreció asilo", había señalado también una fuente del gobierno ruso a la agencia TASS.

No obstante, este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, expresó a los medios: "En cuanto al paradero del presidente Al Assad, no tengo nada que decirles. Lo ocurrido sorprendió al mundo entero. Nosotros no somos una excepción".

El paradero de Bashar al-Assad se desconocía hasta la comunicación de Rusia. Hasta ese momento, circulaban rumores sobre la posible caída de su avión o de que se encontraría en una nación africana.

La caída del régimen de Al Assad en Siria

En la madrugada de este domingo se produjo la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, a manos de los grupos extremistas que tomaron al capital del país asiático. La noticia fue confirmada por el primer ministro sirio, Muhammad al-Jalali. El funcionario señaló que está dispuesto a entregar el poder pacíficamente.

La ofensiva no fue un evento aislado, sino que se trató de una serie de avances estratégicos: días antes, HTS y sus aliados habían lanzado ataques coordinados desde su bastión en la provincia de Idlib, lo que les permitió un rápido avance hacia el sur.