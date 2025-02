Nuevo parte médico: el papa Francisco sufre también una "insuficiencia renal"

El Vaticano informó que su cuadro "sigue siendo grave" y sumó un nuevo problema en sus riñones, aunque aclararon que es "leve" y que está "bajo control". Además, destacaron que no hubo más crisis respiratorias y que participó de la misa de este domingo.

La corresponsal de C5N en el Vaticano, Pamela Francescato , leyó en La Voz de la Calle el último parte médico sobre la salud del papa Francisco, quien tiene 88 años: "Las condiciones del Santo Padre siguen siendo críticas. Sin embargo, desde ayer por la tarde no presentó más crisis respiratorias. Realizó las dos unidades de concentrado de glóbulos rojos con beneficio y con aumento del valor de hemoglobina. La trombocitopenia se mantuvo estable".

"Sin embargo, algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control. La terapia de oxígeno de alto flujo continúa a través de cánulas nasales. El Santo Padre continúa vigilante y bien orientado", añadió el informe sobre el Sumo Pontífice, quien permanece internado en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma.

En tal sentido, detalló las actividades que desarrolló este domingo: "La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den alguna respuesta obligan a que el pronóstico siga siendo reservado. Durante la mañana, en el apartamento habilitado en el piso 10, participó de la Santa Misa junto a quienes lo cuidan durante estos días de hospitalización".

El mensaje del papa Francisco por su salud: "Les pido que recen por mí"

El Vaticano dio a conocer este domingo un mensaje del papa Francisco, en el que explicó que "continúa con confianza" su internación en el Hospital Gemelli, "siguiendo con los tratamientos necesarios", y pidió: "Recen por mí".

El sumo Pontífice, cuyo estado de salud se agravó el sábado debido a una trombocitopenia, añadió que "el descanso también forma parte de la terapia".

"Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas", escribió el Papa en su mensaje, que, al igual que el domingo pasado, fue difundido sin que se celebrase el Ángelus para que el pontífice pueda descansar.

"En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí", añadió Francisco.