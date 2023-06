Caso Madeleine McCann: las siniestras cartas que escribió el principal sospechoso

Brasil: el ex presidente Collor de Mello fue condenado a ocho años de prisión por corrupción

En las cartas, dadas a conocer por el medio británico Daily Mail, Brueckner detalla que "no puedes imaginarte cómo es cuando el mundo entero cree que eres un asesino de niños, y no lo eres". Con estas palabras, hace referencia a la "evidencia concreta" que las autoridades policiales dicen tener, la cual señalaría que Maddie está muerta.

"No hay ni la más mínima evidencia. Me dijeron hace mucho tiempo que la oficina del fiscal estaba cerrando el caso de Maddie porque no hay ni la más mínima evidencia. Nunca habrá un juicio", explicó.

Para luego apuntar directamente a la policía al asegurar estar "intentando crear un monstruo" para "distraer y dejar que la gente piense que soy el correcto". En la misma línea, realizó una serie de acusaciones sexuales contra diferentes personas que llevan adelante la investigación.

"Me refiero a un investigador gay que está enamorado de un gran criminal. Escandaloso. ¿Alguna vez has oído que un cazador está matando a su presa?", puede leerse en parte de las cartas.

Las misivas fueron escritas en inglés, a mano y con lápiz, por lo que según el diario británico, muestra la desesperación y la obsesión del sospechoso por tratar de persuadir a las autoridades y al público sobre su inocencia.