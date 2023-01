Boris Johnson reveló la frase que le dijo Putin: "No quiero hacerte daño, pero con un misil tardaría un minuto"

El ex primer ministro de Gran Bretaña Boris Johnson reveló una contundente frase que le dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la previa de la guerra con Ucrania: "'No quiero hacerte daño, pero con un misil sólo tardaría un minuto"'.

Johnson, en un documental expuesto por BBC, develó una comunicación que mantuvo con Putin antes de que inicie la guerra entre Rusia y Ucrania. Las manifestaciones del ex primer ministro británico fueron: "En un momento dado me amenazó y me dijo: 'Boris, no quiero hacerte daño, pero con un misil sólo tardaría un minuto', o algo así".