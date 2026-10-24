24 de octubre de 2026 Inicio
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Balotaje en Brasil entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: a qué hora se conocerá el ganador

El país vecino volverá a las urnas para la segunda vuelta que enfrentará al presidente y al candidato del Partido Liberal, por lo que la atención está puesta en la definición de los comicios.

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Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil. 

Lula Da Silva y Flávio Bolsonaro polarizan la elección en Brasil. 

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Brasil celebrará el domingo 25 de octubre el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, con más de 158 millones de personas habilitadas para elegir presidente. Los comicios se llevarán adelante luego del triunfo del candidato derechista en la primera vuelta, aunque sin alcanzar el piso constitucional del 50% más uno de los votos válidos requeridos para imponerse de manera directa en la primera ronda.

En una elección muy pareja, Lula y Flávio Bolsonaro se disputan la presidencia.
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El sufragio es obligatorio para las personas brasileñas de entre 18 y 69 años, mientras que resulta optativo para quienes tienen 16 y 17 años y para los mayores de 70 años. Quienes están obligados a votar y no concurran deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral para evitar sanciones.

Brasil utiliza la urna electrónica desde la década de 1990. El sistema se compone de dos terminales, el de la autoridad de mesa, donde se identifica al votante y se lo autoriza a sufragar, y el del votante, donde se registra numéricamente el voto. Antes de ingresar a la cabina, el elector debe acreditar su identidad con un documento oficial con foto, como documento de identidad, pasaporte, licencia de manejar o la aplicación e-Título, siempre que esta última muestre una foto.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

En tanto, la identificación biométrica se aplica en las secciones electorales y si el lector no reconoce la huella o la persona no tiene biometría registrada, existen mecanismos alternativos de validación. Una vez habilitado, el votante ingresa los números del candidato según el cargo, mientras la pantalla muestra el nombre, la foto, la función en disputa y la sigla de la fuerza política antes de la confirmación. Si detecta un error, puede presionar la tecla "corrige" antes de validar su decisión.

Una encuesta de Quaest, realizada entre el 17 y el 20 de octubre sobre 2.154 personas, otorga un 45% de intención de voto para Bolsonaro y un 44% para Lula. Con un margen de error de dos puntos porcentuales, el escenario electoral exhibe una contienda sumamente ajustada.

Balotaje en Brasil: a qué hora se conocerán los resultados

La votación de la segunda vuelta se desarrollará entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia, aunque quienes permanezcan en la fila al momento del cierre podrán igual emitir su voto. En el exterior, la jornada se rige por el horario local establecido para cada sección electoral, incluida la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

En tal sentido, se espera que el Tribunal Superior Electoral brasileño difunda los primeros resultados pasadas las 17, como ocurrió en la primera vuelta. En tanto, en aquella votación la tendencia definitiva fue confirmada alrededor de las 20, por lo que se estima que a esa hora del domingo haya una victoria consolidada de Lula o Bolsonaro.

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