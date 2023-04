Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, el paraíso de las estrellas

Dentro de las atracciones favoritas del hotel se encuentra Rockaway Bay Water Park, que cuenta con 26 toboganes de primera clase rodeados de exuberantes jardines tropicales. El paraíso perfecto donde toda la familia puede divertirse y disfrutar.

Todas las actividades que ofrece el hotel, como The Music Lab, Escapology, Bowling, e incluso un Spa con terapia sonora están ligados a una experiencia musical desarrollada para tener las mejores vacaciones en familia, con amigos o en pareja.

En cuanto al mundo culinario, cuenta con bares que ofrecen coctelería de autor, tragos de especialidad y con una amplia oferta de platos de las distintas regiones del mundo y de México propiamente. Algunos de los restaurantes de este complejo son: The Split, que ofrece una variedad de opciones elaboradas con ingredientes frescos sobre panes caseros que se pueden servir fríos o calientes; Stacked, una hamburguesería de estilo contemporáneo y relajado; Casa Verde, con comida vegana de todo el mundo y Los Gallos, que ofrece una cocina internacional excepcional combinada con una selección de cócteles a base de tequila.

Por otro lado, Awaken your Senses es una experiencia multisensorial donde a través de realidad aumentada, aromas sincronizados y mesas interactivas, se acerca a los turistas una nueva forma de vincularse con la gastronomía.

Además de una variada oferta gastronómica, en el complejo se ofrecen actividades durante todo el día y nuevas instalaciones diseñadas para brindar una experiencia inolvidable a los huéspedes.

Teen Spirit es el nuevo club del sector Hard Rock Roxity Kids Club, que está pensado para dar el mejor entretenimiento a los adolescentes de 13 a 17 años, con ocho estaciones de PS5 y televisores de 43’’, una plataforma de baile interactiva y un área lounge.

Oro Night Club es el club nocturno exclusivo para mayores de 18 años, que está disponible todos los sábados de 11 p. m. a 4 a. m. Se trata del club nocturno más exclusivo de la República Dominicana, que hoy vuelve renovado y al máximo de su expresión. Cuenta con capacidad para 1000 personas, dos niveles, 33 mesas VIP, un gran escenario, 171 cabezas móviles inteligentes de luces y el mejor sistema de sonido del mundo (el Funktion One), y se encuentra a la altura de las mejores discotecas de Miami o Las Vegas.

Leonel Reyes, director corporativo para Latinoamérica de RCD Hotels destaca: “Oro está inspirada en la sensualidad de la República Dominicana y ofrece una experiencia inolvidable, que cautiva a todos sus visitantes. Entre otros detalles, cuenta con un impresionante muro de 300 pantallas Led y el mejor equipo de seguridad, para bailar y disfrutar junto a las celebridades, artistas y figuras públicas que visitan esta propiedad con frecuencia”.

Siguiendo la tradición de la marca, los turistas pueden encontrar en el hotel artículos legendarios de las estrellas del rock, y probablemente toparse con algún famoso del ámbito mundial o local. Es una experiencia en primera persona para transportarse a los grandes momentos de las estrellas de la música, algunas de las que se atesora su historia y otras que todavía suben al escenario.

Por otro lado, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana lleva el lujo y el amor a un nuevo nivel ofreciendo a los turistas paquetes todo incluido para disfrutar de su luna de miel así como también de bodas soñadas, para las cuales los especialistas Wow se dedican a concretar bodas únicas frente al mar.

Hard Rock Hotels - An All Inclusive Experience brinda entretenimiento y confort con opciones para niños, clubes para adultos, gastronomía para todos los gustos, bienestar personal en los gym, spa y salones de belleza, todo desde el espíritu de la música que solo esta cadena calificada en The Best Hotels of the World puede brindar.