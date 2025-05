¿Es mejor ducharse con agua fría o caliente?: los detalles

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no establece una temperatura exacta como ideal, pero sí ofrece pautas generales sobre higiene y cuidado de la piel que permiten entender cuál es el mejor enfoque según cada caso. En primer lugar, sugiere que las duchas deben ser breves (5 a 10 minutos como máximo), para evitar la resequedad de la piel y el desperdicio de agua. También indica que el uso excesivo de agua muy caliente puede dañar la barrera natural de la piel, causar irritación y empeorar condiciones como la dermatitis.

Las recomendaciones de la OMS acerca de cómo tiene que ser la ducha

Ducha caliente:

Relaja los músculos y alivia tensiones. Abre los poros, facilitando la limpieza profunda de la piel. Puede ayudar a conciliar el sueño si se toma por la noche. Mejora el flujo sanguíneo temporalmente.

Ducha fría:

Estimula la circulación y despierta el cuerpo. Fortalece el sistema inmune con el uso regular. Cierra los poros, protegiendo la piel del ambiente externo. Puede mejorar el estado de ánimo al liberar endorfinas.

Conclusión: ¿Cuál es mejor?

No hay una única respuesta. Lo ideal es adaptar la temperatura del agua al momento del día, al clima y a tus necesidades personales. ¿Querés arrancar el día con energía?, probá una ducha corta y fría. ¿Estás buscando relajar el cuerpo y dormir mejor?, nada como el efecto calmante de una ducha caliente. Lo más importante es no abusar ni del agua demasiado caliente (que reseca y daña la piel), ni del frío extremo si tu cuerpo no está preparado. Y como dice la OMS, lo mejor siempre es una ducha corta, consciente y respetuosa con el cuerpo y el planeta.