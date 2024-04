El restaurant dentro de un museo en Puerto Madero que sirve café de especialidad y una pastelería espectacular

Enclavado en el icónico Museo Fortabat, el Croque Madame Puerto Madero ofrece excelentes vistas panorámicas y una propuesta que incluye desayunos, almuerzos y brunchs, además de su recién incorporado café de especialidad que puede disfrutarse tanto en el local como en modalidad take away.

CROQUE MADAME PUERTO MADERO 3

Qué puedo pedir en Croque Madame Puerto Madero

El menú tiene una completa oferta de café de especialidad, con granos provenientes de Guatemala y Perú, que presentan notas ácidas y toques de madera. Los baristas preparan cada una de las infusiones con La Marzocco, una máquina de espresso de alta calidad que otorga un plus diferencial. Hay opciones calientes y frías, como flat white (90 ml de café y 125 ml de leche), caramel (30 ml de café y leche espumada con caramelo) y affogato (100 ml de café y helado de vainilla), con la posibilidad de añadirles leche vegetal de coco o almendras. Es posible solicitar la modalidad take away para disfrutar de un verdadero café de especialidad de camino a cualquier destino.

Para acompañar la propuesta se ofrecen distintas especialidades, como scons con dips de manteca y mermelada, croissants, brownies, cookies de chocolate, alfajores de manteca y budines de limón.

CROQUE MADAME PUERTO MADERO 4

Qué otras opciones se pueden pedir en Croque Madame Puerto Madero

También cuentan con una interesante propuesta de brunch y una opción de té para compartir entre dos personas, que incluye dos copas de jugo de naranja exprimido o limonada, dos infusiones a elección, tostadas de pan de campo con manteca y dulce casero, dos scons, un tostado de jamón y queso, un budín y una torta a elección.

Otra alternativa que se destaca es su menú de almuerzo ejecutivo, que contempla plato principal, bebida o limonada y postre o café. Se puede elegir entre risottos, pastas u otros platos elaborados, como pechuga de pollo al verdeo, milanesa de peceto y pesca del día, que salen con guarnición de papas fritas, cremoso de papas o vegetales salteados (esta propuesta está vigente de lunes a viernes).

Dónde queda Croque Madame Puerto Madero

Croque Madame Puerto Madero está ubicado en el dique 4, Pierina Dealessi 140, dentro del museo Fortabat. Su horario es de lunes a domingos de 8 a 20 h.

CROQUE MADAME_2

Cómo llegar a Croque Madame Puerto Madero

Las líneas de colectivo que te acercan son el 4 y el 20.