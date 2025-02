Día del Soltero y del Amante: por qué se festeja el 13 de febrero

Esta web es muy conocida y utilizada por miles de usuarios, y lleva el nombre de mujer muy utilizado en Estados Unidos "Ashley" y "Madison". La web creó un eslogan para poder promocionarse bajo la consigna "Life is short. Have an affair" en castellano "La vida es corta. Ten una aventura".

Esta aplicación tiene millones de usuarios en más de 45 países del mundo como Canadá, EE. UU., México, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Suiza, España, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Francia, Bélgica, Portugal, Grecia, Suecia, Finlandia, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Hong Kong, Israel, y Japón.

En Estados Unidos se conoce como "Mistress Day", un estudio reveló que el 30% de las parejas optan por festejar el Día de San Valentín, un día antes del 14 de febrero, con su amante.