Cuáles son los mejores consejos para manejar bajo la lluvia

Con estas recomendaciones no sólo se podrá proteger el auto, sino también se garantiza una mejor experiencia de manejo, con más seguridad y tranquilidad.

Qué consejos debés seguir para cuidar tu auto cuando manejas con lluvia

Mantener la visibilidad en óptimas condiciones

La lluvia puede dificultar la visión por medio del vidrio delantero, por lo que es recomendable que el parabrisas esté limpio. Además, es importante utilizar el aire acondicionado o la calefacción para evitar que los vidrios se empañen. Por último, es conveniente revisar que las escobillas de los limpiaparabrisas funcionen correctamente, ya que son esenciales para enfrentar lluvias intensas.

Prestar atención a los neumáticos

Los neumáticos en buen estado son clave para evitar deslizamientos. De manera regular hay que verificar la presión, la alineación y el balanceo, ya que esto mejora la adherencia en pavimentos mojados. Además, es conveniente asegurarse de que el dibujo de la banda de rodadura sea adecuado para evacuar el agua correctamente.

Chequear los sistemas de frenado

Un sistema de frenos en óptimas condiciones es de los aspectos más importantes durante la lluvia. Si los frenos están desgastados, la distancia de frenado aumenta, lo que puede generar accidentes. Revisar periódicamente todos los elementos del sistema de frenado y realizar el mantenimiento necesario es una práctica muy recomendada.

Reducir la velocidad y mantén la distancia

Ser prudente es uno de los aspectos más fundamentales al manejar bajo la lluvia. Disminuir la velocidad, aumentar la distancia con otros vehículos y evitar frenadas bruscas o maniobras repentinas son conductas que pueden evitar accidentes bajo estas condiciones. Esto ayuda a mantener el control del auto y a reaccionar con tiempo ante cualquier imprevisto.

Evitar zonas con acumulaciones de agua

Intentar no cruzar por áreas con charcos que se originan por las malas condiciones de la ruta o de las calles de las ciudades. Al no saber su profundidad, es posible que se corra peligro al pasar por encima. Si es inevitable, en lo posible, no atravesar zonas donde el agua supere la mitad del neumático para evitar daños al motor o a la carrocería.

Revisar las luces del vehículo

Siempre, antes de salir, hay que revisar que las luces delanteras, traseras y de emergencia funcionen correctamente. Estas son esenciales para mejorar la visibilidad y para que otros conductores puedan percibir la presencia del auto de manera clara, especialmente en condiciones de poca luz o durante la noche.