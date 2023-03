Cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano

Revelaron que el precio de los productos veggies es un factor por el que los consumidores no los eligen.

Definición de vegano

El veganismo, que no solo es una forma de alimentarse, ya que su impronta radica de una serie de valores, es el estilo más estricto de los dos. Los veganos no solo evitan la carne, sino que rechazan todo tipo de alimento o producto que provenga de la explotación de un animal. Por caso, no comen leche, manteca, huevos, queso, ni ningún otro lácteo.