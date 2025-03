Cuál es el secreto de Ricky Martin para parecer 20 años menor que su edad

Cómo hace Ricky Martin para mantener su físico intacto con más de 50 años

"¡La conciencia limpia! No le hago daño a nadie. No estoy bebiendo alcohol, no fumo, no uso drogas y la paso bien", detalló Ricky Martin cuando le preguntaron sobre su eterna juventud la cual se ve afectada en todos los humanos luego de los 30 años.

Gracias a @peopleenespanol y a todo su equipo, por siempre dejarme contar mis historias. #hispanicheritagemonth #TODOVALIOLAPENA . - @fernandosippel - @dvlstylist - @hanicbeauty - @shaularbiv PR- @rondenepr.jpg Instagram: @ricky_martin

Sobre la fórmula que utiliza para parecer 20 años más joven, Ricky aseguró que no es una persona fanática de ir al gimnasio. Además, en un momento se enfocó en disfrutar mucho de la comida, una situación que parece no causarle conflicto al mirarse al espero. La frase que suele decir cuando ve su reflejo es: "Está todo bien, va a estar todo bien".

Por otro lado, resaltó la importancia de que sus hijos estén con el en todo momento. "Es maravilloso, porque ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos los tutores, que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, el zoom aliviana muchísimo. Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas las preguntas que tengan que hacer, y que las respuestas sean transparentes y con la verdad", mencionó Ricky Martin.