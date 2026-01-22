22 de enero de 2026 Inicio
Telecom y Banco Macro se unen en Personal Pay para impulsar la digitalización financiera

La entidad bancaria, adquirió el 50% de la billetera virtual en una operación que se concretó por un monto total de 75 millones de dólares. De esta manera, apunta a ampliar la oferta de servicios financieros y reforzar la competencia en el mercado fintech argentino.

Por
Juan Parma

Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

Telecom Argentina y Banco Macro anunciaron una alianza estratégica con el objetivo de impulsar la digitalización financiera en los clientes. La entidad bancaria, adquirió el 50% de la billetera virtual Personal Pay en una operación que se concretó por un monto total de 75 millones de dólares.

El sistema financiero mantiene incentivos claros para el uso de canales electrónicos.
El mismo, se enmarca en la evolución global de los mercados mundiales, donde bancos y fintechs se unen creando ecosistemas que facilitan el acceso de más personas a servicios financieros; impulsando un mercado más eficiente y amplio, poniendo a sus clientes en el centro.

“Con esta nueva adquisición, Banco Macro amplía su portafolio de negocios en la Argentina y potencia su llegada a más clientes, a través de una propuesta de valor innovadora y alternativa, a la vez que muestra una vez más la vocación de crecimiento del Banco y su férreo compromiso con el país. Dar este paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”, aseguró Jorge Brito, titular de Banco Macro.

Por su parte, el CEO de Personal, Roberto Nobile, agregó que la operación "es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida en base a soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes".

“Sin dudas, este sólido paso en el mercado fintech argentino ratifica nuestro compromiso con el desarrollo del país, su economía y su gente, y marca un nuevo horizonte para el fortalecimiento de la posición regional de la compañía”, sumó.

De la misma manera, Juan Parma, CEO de Banco Macro, destacó que el objetivo de la compra de la billetera virtual "forma parte de nuestro plan de negocios, además del desarrollo y crecimiento de Banco Macro en sí mismo", aunque también buscan "ampliar nuestro ecosistema de actuación a través de nuevos modelos de negocio ganadores con los socios adecuados".

"Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es sin dudas la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital, con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder. Esto nos permitirá crear ofertas de valor únicas en el mercado para la vasta base de clientes de Personal", afirmó Parma.

“Este nuevo hito en la historia de Personal Pay inicia una nueva etapa para nuestro negocio. Tomar lo mejor del mundo banca y fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay, permite volvernos más competitivos y relevantes. Así reafirmamos nuestro desafío de seguir fortaleciendo una billetera digital que acompañe la evolución de las fi nanzas en el país y la región, y se convierta en la opción principal para nuestros clientes”, señaló en la misma línea Martín Heine, CEO de Personal Pay.

