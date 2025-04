Monotributo: cómo saber si ARCA te dio de baja entre los 400.000 contribuyentes

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), confirmó la baja de más de 400 mil contribuyentes que se encontraban inscriptos en el monotributo social. El motivo que dieron desde el fisco es que esto se debe a que no cumplieron con una normativa y, aquellos que quieran averiguar si ya no pertenecen a dicha categoría, pueden averiguarlo de manera muy sencilla.