Sergio Massa y Fernanda Raverta anuncian el refuerzo para trabajadores no registrados.

Aunque aún no se conocen los detalles, se trataría de un refuerzo similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que el Gobierno otorgó durante la pandemia de Covid-19. Estará destinado a unos 3 millones de trabajadores no registrados que no perciben ningún tipo de ayuda social.