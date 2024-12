Luis Juez pidió la remoción de Edgardo Kueider: "Fue un balazo en la cabeza para la credibilidad de Senado"

En caso de que se concrete la expulsión de Kueider, su reemplazante sería Stefanía Cora, la diputada provincial camporista que ocupó el segundo lugar en la lista, y con ella el bloque de UxP sumaría otra banca. “Te amenazan con que vamos a perder la mayoría, pero no importa el costo”, expresó el cordobés al respecto.

El senador que fue detenido este martes por la noche en Paraguay, luego de intentar ingresar con más de u$s200 mil dólares sin declarar, entró al Congreso e la lista del peronismo, pero tras la llegada de Javier Milei al gobierno, se acercó al espacio libertario e incluso votó a favor del proyecto de Ley Bases. En ese sentido, el legislador del PRO le envió un mensaje al Presidente: “Yo le diría al presidente Javier Milei que en esto no puede ceder”.

“No me importa si perdemos la mayoría ni quién lo va a reemplazar. Lo que hizo Kueider nos lastima enormemente y no tiene que haber especulación con este tema. En estas cosas no podemos regalarle las banderas de la lucha contra la corrupción. Con Kueider soy terminante. El problema de la Argentina no es ideológico, es de valores. No me importa cómo piense quien lo reemplace a Kueider, no quiero que sea corrupto”, reiteró el legislador.

kueider.jpg

La chicana de Cristina Kirchner a Javier Milei: "¿Kueider es tuyo y tienen miedo que hable?"

En medio del escándalo por el caso de Edgardo Kueider, el senador que fue detenido en Paraguay por llevar en su auto una abultada suma de u$s200, la expresidenta Cristina Kirchner chicaneó al presidente Javier Milei en sus redes sociales: "¿Es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?".

"Che Milei! A vos que decías que venías a terminar con la “casta”, te quiero avisar que los 33 senadores y senadoras peronistas piden sesión especial el próximo jueves a las 11hs, para remover al Senador argentino que está preso en Paraguay porque lo agarraron en la Triple Frontera con más de u$s200 mil dólares sin justificar", escribió en su cuenta de X.

Luego, agregó: "Fijate que tu Vicepresidenta no se olvide de convocar a sesionar y que tus 6 senadores bajen al recinto para dar quórum. ¿O Kueider es tuyo y lo van a dejar seguir siendo senador porque tienen miedo que hable?".