Economistas aseguran que los anuncios del Gobierno solo "significan más ajuste"

En diálogo con C5N, el especialista en deuda externa analizó las consecuencias de los anuncios y comentó: "Uno diría bueno, todo esto lo hace el Gobierno es para ganar confianza en los mercados internacionales, pero ayer el dólar siguió subiendo y los bonos siguieron bajando y el riesgo país siguió subiendo".

"Entonces, ¿qué pasa? Además llama la atención un anuncio hecho el viernes a la noche...Es hacia el mundo financiero, es también una señal hacia el Fondo Monetario Internacional", sugirió Castillo.

En esa misma línea, también se refirió a la celebración del FMI en torno a la aprobación de la Ley Bases: "Ahora cuando el Gobierno les dice 'bueno este es el ajuste que vos querías, ¿hay ganancias? hay ganancias, sobrecumplo la meta y los acreedores cobran bien, entonces apoyame y poneme plata'. Y el FMI responde 'sí sí, yo aplaudo pero comiendo pochoclo y mirando porque no tengo confianza de que vos puedas llevar adelante este ajuste sin que vuele todo por el aire".

Luis Caputo anunció un plan para "ir hacia la emisión cero" y no puso fecha para la salida del cepo

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el plan de estabilización ingresará en una segunda etapa, la cual tendrá como objetivo reducir los intereses que paga el Banco Central sobre la base de "emisión monetaria cero". Además, advirtió que por el momento no será posible levantar el cepo.

En una conferencia de prensa junto al titular del Banco Central, Santiago Bausili, el titular del Palacio de Hacienda confirmó que en el marco del nuevo acuerdo que se busca con el Fondo Monetario Internacional (FMI) habrá un pedido de dinero adicional y señaló que una vez que comience a ingresar recaudación por el paquete fiscal se bajará el impuesto PAIS. Estimó que eso ocurrirá "entre agosto y septiembre".

"Ya estamos en la segunda etapa de este plan de estabilización que consiste en cerrar la segunda canilla de emisión monetaria. Tenemos tres canillas de emisión monetaria: una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el BCRA paga por los pasivos remunerados, y el tercero es cuando el BCRA compra dólares, que es el único efecto de emisión que no es dañino", explicó Caputo.

El ministro de Economía remarcó la importancia "dar mayor certidumbre y solidez al programa económico para que no haya ansiedad en cuanto a la salida del cepo cambiario".

"Algunos dirán que se están enamorando del cepo. No estamos enamorados del cepo cambiario. De lo que nos hemos enamorado es del orden macroeconómico, de no generarle problemas a los argentinos. La salida del cepo es una tercera etapa que va a ser de crecimiento. No nos hemos fijado una fecha", indicó.

Luis Caputo Expo EFI

Acuerdo con el FMI, impuesto PAIS y tipo de cambio

Caputo evitó precisar cuánta plata le pedirá la Argentina al FMI en el próximo acuerdo y señaló que la negociación "recién empieza". Además, el ministro ratificó que se bajará la alícuota del impuesto PAIS una vez que empiece a ingresar más plata por la reforma impositiva.

"El Impuesto PAIS lo vamos a bajar, como dijimos desde el día uno. Va a ser tan pronto sea reglamentada e implementada la Ley Bases y el Tesoro empiece a recibir los ingresos del paquete fiscal. Seguramente sea entre agosto y septiembre", aventuró el ministro.

Además, Caputo confirmó que continuará el crawling peg del 2% mensual para el tipo de cambio y el dólar blend 80/20 para los exportadores, que les permite liquidar un 20% de sus divisas al Contado Con Liquidación. También aclaró que "no hay ningún proyecto de devaluación ni tampoco es cierto que el Fondo haya pedido eso".

"Vamos a salir del cepo cuando estén dadas las condiciones. Queremos llegar a esa fecha dándole al mercado la mayor certeza posible", sostuvo.

Bausili aclaró que esta segunda etapa que se inicia "no tiene plazos"

El presidente del BCRA brindó detalles de cómo se cerrará la "segunda canilla" de emisión, la de los pasivos remunerados: Lebacs, Lelics y pases. Dijo que "pagan intereses y esos intereses se pagan con emisión monetaria".

"Cuando comenzamos la gestión los pasivos remunerados emitían el equivalente al 40% de la base monetaria todos los meses. Vamos a reemplazar pasivos remunerados del Banco Central por pasivos remunerados del Tesoro. El Banco Central va a operar como hasta ahora, pero no va a sufrir que los movimientos de la tasa de interés resulten en más emisión monetaria", señaló Bausili.

Explicó que "esa remuneración de pasivos va a terminar en más endeudamiento del Tesoro. El Tesoro se compromete doble a la performance fiscal. Tiene que hacerse cargo de este equilibrio monetario".

"Los agentes van a estar viendo la solidez del peso en base al compromiso del Tesoro de cumplir con el déficit cero", dijo Bausili. Explicó que "esto devuelve autonomía al Banco Central, porque puede fijar la tasa de interés sin preocuparse sobre los daños que puede causar sobre sus propis balances. Se termina el conflicto de intereses". Además, consideró "razonable" que la tasa de interés vaya, con estas medidas, "a terreno positivo en términos reales".

Anticipó que el lunes comenzarán las charlas con los bancos y adelantó que en las próximas dos semanas se publicarán normativas específicas para poner en funcionamiento esta "segunda etapa" del programa económico.

Sobre las reservas, Bausili dijo que se contemplaba que de junio a septiembre se perdieran reservas. "Dentro del programa estipulado, se preveía una pérdida de 3 mil millones de dólares. Es normal. Y en el tercer trimestre se recuperan", dijo el presidente del Central.

Por último, señaló que como "el invierno se adelantó" con el "mayo más frío", los números de junio quedaron en negativo, o en un virtual cero.