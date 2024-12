Confirmado ANSES: el 23 de enero de 2025 es una fecha clave para algunos jubilados

El organismo previsional que está a cargo de Mariano de los Heros explicó también que este grupo no puede recibir el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 , ya que está dirigido solamente a aquellos beneficiarios de hasta una jubilación mínima.

Por otro lado también se informó que el aumento para todas las prestaciones el próximo mes será del 2,4%, como lo establece la nueva fórmula de actualizaciones. Esta cifra se toma del índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre registrado por el INDEC.

Jubilados ANSES Mediante la nueva ley de movilidad, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ajustan sus haberes en función de la inflación. Freepik

Aumenta la jubilación de ANSES en enero 2025

Con el aumento del 2,4%, los jubilados de la mínima pasarán a recibir $265.907, que sumado al bono de $70.000, lleva el monto total a $335.907.

Por otro lado, los titulares de la jubilación máxima podrán cobrar hasta $1.789.302,45, sin aplicación del bono.

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cobrarán $212.725 más el bono extraordinario de $70.000, totalizando $282.725, y los de las Pensiones No Contributivas (PNC): en el caso de las pensiones por invalidez o vejez, el monto es de $186.134, al cual se suma el bono de $70.000, alcanzando los $256.134.

¿Habrá bono para jubilados de ANSES en 2025?

Sí. Aunque todavía no hubo una confirmación oficial del gobierno, se espera que este extra se vuelva a abonar y por el mismo monto.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: calendario de pagos de enero 2025

El cronograma de cobros para el primer mes del año es el siguiente: