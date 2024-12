Atención ANSES: quiénes no podrán cobrar la AUH en diciembre 2024

ANSES indicó quiénes no podrán cobrar la AUH en diciembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de diciembre . Mientras comienza con la entrega de los haberes, explicó los motivos por los cuales este mes algunos titulares no podrán recibir el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) .

El monto es por hasta cinco hijos menores de 18 años, y la cobra uno solo de los padres priorizando a la mamá. Vale aclarar que, en caso de hijo con discapacidad, no hay límite para cobrarlo. Además, estos beneficiarios reciben automáticamente el extra de la Tarjeta Alimentar, con el objetivo de cubrir la canasta básica de alimentos.

AUH Administración Nacional de la Seguridad Social Gracias a este ajuste, los montos de algunos programas otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social superarán la barrera de los $200.000. Freepik

AUH de ANSES: monto de diciembre 2024

La Resolución 990/2024 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial, establece un aumento del 2,69% para diciembre en relación al último índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en octubre. Con ese incremento, el monto ascenderá a $93.281, mientras que la la AUH por Hijo con Discapacidad a $303.743. Hay que aclarar que de ese total, la entidad solo entrega el 80% todos los meses.

Quiénes no pueden acceder a la AUH de ANSES en diciembre 2024

La página web de ANSES indica que la AUH corresponde "a la madre, padre o titular con hijos a cargo que sea desocupado, trabajador no registrado o sin aportes, trabajador de casas particulares y monotributista social".

Además, los requisitos de la madre, padre o titular a cargo para poder tenerla son: "Ser argentino y residir en el país. Si sos extranjero o naturalizado, debés tener como mínimo 2 años de residencia". Y para el hijo: "Ser menor de 18 años. No hay límite de edad en caso de hijo con discapacidad y ser soltero".

Todo aquel que no entre en estas categorías, no podrá cobrar la asignación. Es decir que los motivos por los cuales las personas no podrán cobrar la prestación en diciembre es porque:

No se presentó la Libreta de Salud, Educación y Declaración Jurada.

Uno de los padres consigue un trabajo registrado.

El hijo o hija por la que se paga esta asignación cumpla los 18 años y no es discapacitado.

Madre hijo AUH 2 Freepik

AUH de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2024

El cronograma de pagos para el último mes del año es el siguiente: