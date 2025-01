Atención ANSES: cómo acceder a $191.160 en febrero 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social ajustó los haberes de las Pensiones No Contributivas en base a la inflación de diciembre.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzarán un monto de $191.160,55 en febrero gracias al ajuste por movilidad.

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) otorgadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) podrán acceder a $191.160,55 a partir de febrero de 2025, según el ajuste de los haberes establecido por la fórmula de movilidad . Este incremento refleja la suba del 2,7% , basada en el índice inflacionario de diciembre de 2024.

Además de las PNC, otras prestaciones sociales, como la Prestación Universal de Adultos Mayores (PUAM) y la Prestación Básica Universal (PBU), también experimentarán incrementos en sus haberes mensuales.

PNC 1.png La fórmula de movilidad de Anses asegura aumentos en las prestaciones según la inflación. Freepik

Quiénes pueden acceder a las PNC de ANSES

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a aquellos que no cuentan con los recursos suficientes para garantizar su sustento. Entre los principales requisitos se incluye ser mayor de edad y demostrar condiciones de vulnerabilidad económica, además de no estar afiliado a un régimen jubilatorio contributivo.

Es importante recordar que la Anses realiza controles periódicos sobre el cumplimiento de estas condiciones, por lo que es fundamental mantener actualizados los datos personales y socioeconómicos en el sistema.

Monto con aumento de las PNC de ANSES en febrero 2025

El haber correspondiente a las Pensiones No Contributivas será de $191.160,55 mensuales. Este ajuste se suma al aumento generalizado en las prestaciones de ANSES, como la PUAM, que llegará a $218.469,20, y la PBU, fijada en $124.924,60. Además, otras asignaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) también tendrán incrementos en sus valores.

Cómo acceder a las PNC de ANSES

Para solicitar una PNC, es necesario iniciar el trámite a través de las oficinas de Anses o de manera online en su sitio oficial. Es indispensable presentar la documentación requerida, que incluye el Documento Nacional de Identidad (DNI) y un informe médico en caso de discapacidad.

PNC de ANSES El Indec reportó una inflación del 2,7% en diciembre, lo que impacta directamente en los haberes de febrero 2025. Freepik

La Anses se encuentra trabajando en la implementación de un sistema más eficiente para gestionar estos trámites, lo que facilitará el acceso de los solicitantes y garantizará mayor rapidez en la resolución de las solicitudes.