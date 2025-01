Vuelve el fútbol gratis: se podrá ver la Copa de la Liga Profesional sin costo

La televisión argentina recibirá el Torneo Apertura Betano 2025 y la audiencia no deberá pagar nada para poder disfrutar algunos partidos el campeonato local.

Según informó el usuario @Puntaje_Ideal en la red social X, ESPN Premium continuará con sus partidos liberados en 2025, aunque en esta ocasión no se transmitirán por la TV Pública. Además, esta medida no modifica la agenda de TNT Sports, sino que el único "perjudicado" por la misma sigue siendo el canal deportivo de The Walt Disney Company Latin America.