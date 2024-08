Tras haber ganado el oro olímpico, Novak Djokovic se bajó de Cincinnati

Rafael Nadal anunció que no jugará el US Open: "No creo que pueda dar el 100%"

'Nole' no ganó ningún título de Grand Slam desde que conquistó el Abierto de Estados Unidos en 2023. Este año perdió en las semifinales del Abierto de Australia, en los cuartos de final del Abierto de Francia y en la final de Wimbledon. El pasado domingo en París venció al español Carlos Alcaraz -con quien perdió en Wimbledon- en la final olímpica.

"Entendemos que su triunfo en los Juegos Olímpicos le haya hecho cambiar de opinión rápidamente para venir a Cincinnati", declaró Bob Moran, director del Abierto de Cincinnati.

"Su carrera hacia el título aquí el año pasado fue memorable. Estamos ansiosos por volver a verle pronto en la pista", agregó.

Rafael Nadal anunció que no jugará el US Open

El tenista español Rafael Nadal anunció que no jugará el próximo US Open, que será el último Grand Slam de la temporada en medio de su lucha contra las lesiones y tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En una publicación en sus redes sociales, Nadal expuso que no se desempeñará en el US Open, que se llevará adelante en Estados Unidos. "Hola a todos, les escribo hoy para contarles que he decidido no competir en el US Open de este año, un lugar del que tengo recuerdos increíbles. Extrañaré esas sesiones nocturnas eléctricas y especiales en NYC en Ashe, pero no creo que pueda dar el 100% esta vez", reconoció.

"Gracias a todos mis fans de Estados Unidos en particular. Los extrañaré a todos y los veré en otra ocasión. ¡Mucha suerte a todos en el siempre increíble US Open!", agregó en tal sentido, sobre el torneo que se llevará adelante entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre. El español lo ganó en cuatro oportunidades: 2010, 2013, 2017 y 2019.

Por último, confirmó que la Laver Cup, en Berlín, será el próximo torneo que jugará entre el 20 y 22 de septiembre. Nadal, quien es considerado como uno de los mejores tenistas de la historia, ocupa el puesto 161 de la clasificación mundial porque quedó relegado debido a su inactividad tras las lesiones.