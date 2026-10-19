20 de octubre de 2026 Inicio
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Copa Sudamericana: Boca llegó a Brasil e ilusiona una posible titularidad de Leandro Paredes ante Vasco da Gama

Tras la confirmación en la lista de concentrados para estar en el partido de vuelta de semifinales, el propio mediocampista compartió un video donde mostró cómo se encuentra, dando a entender que está a disposición de Rodolfo Arruabarrena.

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Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho

Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho, pero tuvo una recuperación en tiempo record y podría ser titular.

Boca jugará un partido clave este martes frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana y en el armado del equipo todo indicaría que el capitán, Leandro Paredes, podría ser titular, tras recuperarse en tiempo récord de su desgarro en el isquiotibial derecho.

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El mediocampista es una pieza clave para el equipo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena y en tiempo récord tuvo una sorpresiva recuperación, y esto da indicios de que está a disposición del entrenador para ser titular.

Pese a que parecía imposible que llegara al partido de vuelta, el mediocampista publicó recientemente en sus redes sociales un video donde se lo ve trabajando con mayor intensidad y sin secuelas de su lesión muscular que lo dejó fuera del partido de ida, en el que el Xeneize cayó por 1 a 0 como local en La Bombonera.

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En el día previo al choque trascendental, el Xeneize se entrenó en el predio de Flamengo, donde lo siguieron exigiendo al exjugador de Roma desde lo físico para lograr determinar si está en condiciones físicas para ser de la partida. De igual modo, si bien puede ser que no vaya desde el arranque, eso no quita que pueda ingresar algunos minutos en la segunda parte.

Paredes tuvo una situación similar a principio de año cuando llegó entre algodones al partido de Copa Libertadores contra Universidad Católica de Chile, en el que el conjunto de La Ribera terminó perdiendo por la mínima diferencia y quedó eliminado en la fase de grupos del torneo.

Rodolfo Arruabarrena respondió si Leandro Paredes jugará contra Vasco da Gama

El entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, sostuvo que el mediocampista Leandro Paredes pretende jugar contra Vasco da Gama por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana pese a su desgarro, aunque remarcó que todavía debe definir el equipo que enfrentará al conjunto brasileño en el estadio Maracaná.

Arruabarrena brindó una conferencia de prensa en la previa del partido programado para este martes a las 21:30 contra Vasco da Gama y se refirió a la situación física de Paredes, quien se desgarró el isquiotibial derecho durante el empate 2-2 con Instituto por el Torneo Clausura. "Leandro está bien y trabajando bien. Está trabajando casi a la par del grupo. Obviamente que los plazos no son los que en principio pensábamos y está bien", expresó.

En tal sentido, reconoció el peligro de que el capitán del Xeneize se desempeñe contra Vasco da Gama debido a su lesión: "Los tiempos no son los que pensábamos que íbamos a tener y tampoco me gusta arriesgar, pero vamos a ver. Vamos a ver en estas horas cómo formaremos. Él quiere estar pero hay un riesgo".

Vasco da Gama vs. Boca: cuándo se juega el partido de semifinales por Copa Sudamericana

Boca y Vasco de Gama se enfrentarán por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana el próximo martes 20 de octubre desde las 21:30 en el estadio Maracaná.

En el choque de ida que se disputó en La Bombonera, el conjunto Xeneize perdió por 1 a 0, por lo que los dirigidos por Rodolfo Arrubarrena tendrán la difícil tarea de revertir el resultado para lograr así el pase a la final. Para el enfrentamiento en condición de visitante, el conjunto argentino contará con la presencia de 4000 hinchas.

El ganador de este cotejo jugará la final que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra el vencedor de la otra llave entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

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