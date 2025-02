Luis Rubiales declaró en el juicio por el beso con Jenni Hermoso: "Me comí a besos a muchos futbolistas"

El expresidente de la RFEF hizo su descargo ante la Justicia y volvió a ratificar que fue consentido. “Le dije, ‘¿te puedo dar un besito?’ y me dijo ‘vale’. Fue todo algo espontáneo. Estoy totalmente seguro de que me dio su aprobación”, aseguró.

Ante la consulta de la jueza para que cuente su versión, lo que ocurrió después de haber obtenido el campeonato del mundo explicó: “Estaban pasando las jugadoras, en ese momento Jenni cuando se acercó a mí con una cara de que había fallado un penalti y yo le digo que se olvide que habíamos ganado en parte gracias a ella. Ella me aprieta, me levanta y al caer le pregunté si podía darle un besito y ya está”.

“Le dije, ‘¿te puedo dar un besito?’ y me dijo ‘vale’. Eso es lo que ocurrió. Fue todo algo espontáneo. Estoy totalmente seguro de que me dio su aprobación”, aseguró.

Al mismo tiempo, reconoció que con mis hijas no se da habitualmente un beso en la boca, “pero en Fin de Año sí” y detalló que lo ha hecho “con algunos compañeros, siendo jugador del Levante, me pasó cuando ganamos en el Bernabéu”. “Yo me he comido a besos a un montón de futbolistas”, indicó.

Qué explicó Luis Rubiales sobre el video

Por otra parte, sobre del video en el avión y su trato con Jenni Hermoso post escándalo sostuvo que “es cierto que en el avión yo le pedí hacer un video diciendo lo mismo que ambos habíamos declarado ya y ella me dijo que no quería hacerlo y que solo quería celebrar”. “Entonces, decidí hacerlo solo. Incluso me dijo ‘oye Rubi, ya he sido muy clara y le contesté ‘gracias´”, reveló.

Posterior a eso explicó que hubo un ambiente “de celebración, pero ningún revuelo” y negó que haber vivido un mal momento ellos, y aseguró que “lo que si había era tensión entre los responsables de comunicación”.

“Me comporté como un deportista que había logrado un título y, por tanto, me equivoqué y metí la pata”, remarcó sobre su accionar en la noche que lo colocó en esta situación y agregó: “Jenni no nos comentó nada en el avión. Ella estaba feliz y saltando como el resto de sus compañeras. La señora Hermoso igual que yo sabe lo que pasó. Yo he pedido perdón por haberme dejado llevar por la emoción, pero Jennifer Hermoso sabe que yo le pregunté y ella me contestó”.

Por último, sostuvo que él no tomó la decisión de que no fuese citada post título mundial: “Yo no digo a quién hay que convocar o alinear. Es inviable, es una ley del fútbol. Solo vienen convocadas y yo ejerzo de acompañante. El jefe de ellas es el Seleccionador”.