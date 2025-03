Asimismo aclaró que no se trató de una decisión referida a "la dosificación de cargas", sino que directamente el 10 no estaba para venir por la lesión que acarrea ya hace un tiempo.

Lionel Scaloni y Lionel Messi Scaloni reconoció que "depende de lo mental" ya que físicamente no tendría problemas. Redes Sociales

Qué tiene Lionel Messi

Inter Miami publicó un parte médico donde detalló que el rosarino sufrió "una molestia de bajo grado en el músculo aductor" y "se sometió a una resonancia magnética" para evaluar cuando podría regresar a las canchas.

Messi disputó los 90 minutos del partido que Inter Miami venció 2-1 Atlanta United por la MLS donde ya en la segunda mitad sufrió una molestia en la parte trasera de su pierna izquierda. Al día siguiente, se confirmó que el capitán de la Selección argentina no iba a viajar a Argentina para la doble fecha de Eliminatorias, lo que generó una gran preocupación.

De todas maneras, el club estadounidense aclaró en su último parte médico que lo que le ocurrió a Leo se trata de "una lesión de bajo grado en el músculo aductor".

La última vez que el Messi se perdió una doble fecha con la Albiceleste fue en agosto de 2024, después de la Copa América donde sufrió en la final la lesión su tobillo derecho. Específicamente no fue convocado para los duelos ante Chile (victoria 3-0 en el Monumental) y Colombia (derrota 2-1 en Barranquilla.

A través de sus historias de Instagram, Messi comenzó por lamentarse por no poder estar en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas: "Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil". Con estas palabras, dejó en evidencia que hizo todo lo posible para ser de la partida, luego de lo que fue el inconveniente físico en el partido de Inter Miami contra Atlanta United.

Luego, con el objetivo de explicar por qué no podrá jugar, reveló: "Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera". Así, el capitán del equipo dirigido por Lionel Scaloni señaló que estará fuera de las canchas por varios partidos.