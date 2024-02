La fuerte respuesta de Pogba tras ser suspendido por doping positivo

Un mes después, el francés fue suspendido provisionalmente antes de que una contraprueba solicitada por el mismo jugador confirmara la presencia de metabolitos de testosterona.

Voceros del exfutbolista del Manchester United argumentaron que no hubo “intencionalidad” de violar las normas antidopaje, en el “desconocimiento” de las características prohibidas del producto ingerido y que esa sustancia provino en su organismo de un complemento alimenticio prescrito por un médico al que el jugador consultó en Estados Unidos, según el diario deportivo francés L´Équipe.

La testosterona, hormona de la fertilidad y sexualidad masculina, favorece el desarrollo muscular para la práctica deportiva. Esta sanción pone en riesgo la continuidad de la carrera del talentoso e irregular mediocampista.

Por su parte, medios italianos, la Juve podría optar por rescindir el contrato al mediocampista, de 8 millones de euros netos por temporada hasta 2026 y que ya fue reducido a 2.000 euros mensuales desde que comenzó el juicio en el Tribunal Antidopaje.

Luego de haber recibido la sanción de cuatro años de suspensión, el mediocampista francés Paul Pogba, hizo un fuerte descargo en redes sociales dando su postura por la medida.

“Hoy me han informado de la decisión del Tribunale Nazionale Antidoping y creo que el veredicto es incorrecto. Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional”, comenzó su descargo el jugador de Juventus de Italia.

Embed - Paul Labile Pogba on Instagram: "I have today been informed of the Tribunale Nazionale Antidoping’s decision and believe that the verdict is incorrect. I am sad, shocked and heartbroken that everything I have built in my professional playing career has been taken away from me. When I am free of legal restrictions the full story will become clear, but I have never knowingly or deliberately taken any supplements that violate anti-doping regulations. As a professional athlete I would never do anything to enhance my performance by using banned substances and have never disrespected or cheated fellow athletes and supporters of any of the teams I have played for, or against. As a consequence of the decision announced today I will appeal this before the Court of Arbitration for Sport."