La fuerte advertencia del mánager de Franco Colapinto a sus fans

Es común encontrar en las publicaciones de Alpine en redes sociales comentarios agresivos hacia la dirección y, en particular, hacia Doohan, quien fue seleccionado para iniciar la temporada 2025 junto al francés Pierre Gasly.

Los fanáticos creen que, de esta manera, están presionando para que el argentino, proveniente de Williams, obtenga un lugar en la parrilla de la F1.

"Aquellos que odian y piensan que están ayudando a Franco, en realidad le están haciendo más daño que bien. Insultan al equipo, a Jack y a veces a otros seguidores de Alpine. Franco y todos los que lo apoyamos somos fans de todo el equipo, incluyendo a Pierre y Jack", declaró el representante.

"Muéstrense apasionados, pero sin insultos ni arrogancia. El momento de Franco llegará, pero no de esta manera", aconsejó.

Campbell-Walter, ex piloto británico, publicó su mensaje en la red social X en respuesta a otro de una cuenta especializada (@Formula1Fangio) que hizo "un llamado a la solidaridad" para poner fin a las críticas.

"Dejen de comentar sin sentido en la cuenta de Alpine. No están ayudando a Colapinto, solo se están avergonzando y generando rechazo. Apoyar no es acosar ni ser insistentes. Apoyen al equipo, no sean agresivos y comprendan los tiempos de la F1", escribió.