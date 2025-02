La Fórmula 1 hace una mega presentación de la temporada 2025: a qué hora es y cómo verlo en vivo gratis

A la espera de ver a los 20 pilotos titulares, la gran expectativa estará en ver a Lewis Hamilton por primera vez en vivo con los colores de Ferrari. También se espera ver al argentino Franco Colapinto con la escudería francesa Alpine, aunque no estará arriba del escenario, dado que solo estarán los pilotos titulares Pierre Gasly y Jack Doohan.

Por primera vez, la presentación de los coches será en conjunto y para ello la FIA les obligó a no mostrar 100% todos los detalles de los autos. De esta manera, durante el evento F1 75 Live de dos horas, cada equipo tendrá su momento mientras revela su decoración y los fanáticos podrán vislumbrar los diseños que lucirán los autos en la próxima campaña.

Pilotos Fórmula 1 2025 Instagram: F1

Presentación de la temporada 2025 de la Fórmula 1: una noche de entretenimiento

En la velada también contará con mucho entretenimiento adicional: será presentado por el comediante y actor Jack Whitehall y también contará con la participación de la sensación de la música country estadounidense Kane Brown, el galardonado artista multiplatino, Are We Dreaming del compositor Brian Tyler y la icónica banda británica Take That.

Presentación de la temporada 2025 de la Fórmula 1: cómo verlo en vivo