La complicación que tiene Julían Álvarez en sus primeros meses como jugador de Atlético de Madrid

Luego de consagrarse en el Manchester City, el delantero argentino Julián Álvarez sacudió el mercado de pases en agosto pasado, cuando se sumó al Atlético de Madrid que dirige Diego "Cholo" Simeone. Sin embargo, la adaptación no ha sido fácil para "la Araña".

El debate entre los hinchas y los periodistas deportivos es si Julián encaja o no en el esquema de Simeone, muy distinto del que Pep Guardiola planteaba en el City. En este contexto, el principal problema para la Araña es que el DT no lo ve jugando en la posición donde más se destaca: "No sé si lo pondría como centrodelantero", afirmó el entrenador argentino.

Sin embargo, dejó claro que el campeón del mundo es un jugador fundamental en su equipo. "Es un tipo de futbolista que no tengo ninguna duda de que hará cosas diferentes en el lugar que juegue", remarcó en conferencia de prensa. "Está cada vez mejor. Está encontrándose mejor en la ciudad, con sus compañeros, con el equipo y con el grupo. Empieza a mostrar todo lo diferencial que tiene", aseguró.

Julián Álvarez Atlético de Madrid primer gol X (ex Twitter)

Los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

Entre la UEFA Champions League y LaLiga de España, Julián Álvarez lleva 13 partidos disputados con el Atlético de Madrid, en los cuales convirtió cuatro goles y aportó una asistencia. Tras un arranque un poco difícil donde los tantos tardaron en llegar, el delantero parece estar acomodándose en el equipo del Cholo Simeone.

El cordobés convirtió tres veces en el torneo local: ante Valencia, Celta de Vigo y Real Sociedad. También tiene un gol en la Champions, en el encuentro que el Aleti terminó perdiendo 3-1 frente al Lille francés.