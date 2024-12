La bronca de Colapinto con Piastri tras el abandono en el GP de Abu Dhabi: "No sé qué le pasa a este pibe"

“Me chocó, no sé qué le pasa a este pibe. Después chocó a más gente. Estuvo como cinco vueltas para pasar a Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) que venía muy lento y no lo podía adelantar. Es una lástima, ahí se nos complicó la carrera. Quería terminar con una sonrisa, pero lamentablemente no fue así”, indicó con mucho dolor por el final no deseado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1865770948311331192&partner=&hide_thread=false "NO SÉ QUÉ LE PASA A ESTE PIBE, DESPUÉS CHOCÓ A MÁS GENTE"



La reacción de #Colapinto analizando su carrera y el toque de Piastri



#AbuDhabiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/DfkTo3D7m8 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2024

Por otro lado, analizó su paso por la máxima categoría del automovilismo donde disputó nueve carreras y llegó a terminar octavo y sumar puntos en el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán, como mejores presentaciones.

“Me hizo crecer un montón. Fue la mejor experiencia de mi vida, sin duda. Lo quería desde muy chico y lo disfruté mucho. Las últimas carreras no tanto, pero estoy feliz con la oportunidad de haber corrido en la Fórmula 1. Siento que hice un buen trabajo, aunque no estoy contento como terminó la temporada. Tuve mala suerte en los últimos circuitos, pero bueno, es parte del deporte.

Por último, antes de finalizar la entrevista, el periodista deseó ver a Colapinto en la siguiente temporada y el pilarense respondió con una pequeña sonrisa: “Ojalá”.

Max Verstappen fue el campeón de pilotos y McLaren se quedó con el Campeonato de Constructores

En la ante última carrera de la temporada, el neerlandés Max Verstappen se quedó con el título de pilotos y conquistó así el tetracampeonato. Pero la temporada del Campeonato de Constructores recién se definió en el Gran Premio de Abu Dhabi.

Es que la victoria de Lando Norris le dio los puntos necesarios para sacar 14 puntos de ventaja por sobre Ferrari, pese a que el podio lo completaron los pilotos de la escudería italiana Carlos Sainz, segundo, y Charles Leclerc, se posicionó tercero.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1865769501284761717&partner=&hide_thread=false OUR FINAL TOP 10 OF THE SEASON



A valiant effort from the Ferrari boys #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/pPC5SkG8WZ — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

De esta manera, después de 26 años, McLaren logró cosechar su noveno torneo logrando 666 puntos, 14 más que su segundo Ferrari. Con esta nueva corona, los británicos se posicionaron segundos en el escalón histórico, empatada con Williams, ambas con siete menos que los tifosi.