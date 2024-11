Kylian Mbappé quedó otra vez afuera de la lista de los próximos partidos de Francia: la terminante frase de Deschamps

Ante la consulta por los periodistas en la conferencia de prensa, el entrenador aseguró: “Es mejor así”. Luego detalló: “Tuve conversaciones con él, pero no voy a entrar en eso. Puedes tener información o no, hablo directamente con Kylian. Puede que no estemos de acuerdo con ciertos temas, pero eso es todo. Es mi responsabilidad tomar las decisiones. Lo hice en esta reunión. Lo repito una vez más: porque es mejor así”.