Jugó con Cristiano Ronaldo en Real Madrid, ganó 2 Champions League y ahora se dedica a la pesca

"La vida en el mar no es ninguna vergüenza, como mucha gente piensa. Es un trabajo como otro cualquiera. No solo eso. El mar es precioso y lo necesitamos, tiene que haber gente trabajando aquí y la profesión debe ser respetada como cualquier otra. Es un trabajo también para las nuevas generaciones", afirmó.

Fabio Coentrao en su barco X @TribunaExpresso

Coentrão se retiró del foco mediático tras su último partido oficial, en mayo de 2021, y decidió volver al rubro al que su padre le dedicó toda su vida. "Quería que la gente se olvidara de Fábio durante un tiempo. No es que no me guste el fútbol, pero intenté desvincularme de ese mundo", reconoció a Tribuna Expresso. "Esa no es la vida que quiero, me gusta la vida del mar", concluyó.

La historia de Fábio Coentrão

El exdefensor Fábio Coentrão, actualmente de 36 años, nació en Vila do Conde, Oporto, Portugal, el 11 de marzo de 1988. Es reconocido por sus temporadas como lateral izquierdo en el Real Madrid, donde jugó junto a Cristiano Ronaldo y ganó dos Champions League, y por representar a la Selección de Portugal en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y la Eurocopa de 2012.

Su debut profesional fue a los 16 años en el Rio Ave de Portugal, pero su explosión futbolística fue en el Benfica, donde ganó sus primeros títulos locales en la temporada 2009-2010. En julio de 2011 fichó para el Real Madrid, que pagó 30 millones de euros por un contrato de seis temporadas; allí ganó nueve títulos entre torneos locales y copas internacionales.

Fabio Coentrao y Cristiano Ronaldo X @Fabio_Coentrao

En agosto de 2015, después de una temporada irregular marcada por varias lesiones, fue cedido al Mónaco. Al año siguiente volvió al Real Madrid, pero su rendimiento no fue el esperado. Tras un breve paso por el Sporting de Lisboa, en mayo de 2021 se retiró jugando para Rio Ave, el mismo equipo donde debutó.