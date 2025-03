Fue campeón de la Libertadores y terminó preso por estar vinculado con el narcotráfico

Debutó en Deportivo Pasto en 1998 y pasó por América de Cali, Once Caldas, Portsmouth, Real Sociedad, Southampton y Deportivo Cali, entre otros clubes, además de representar a la Selección colombiana en la Copa América 2004 y 2007. Pero su vida cambió en marzo de 2019, cuando fue detenido en el marco de una investigación sobre tráfico de drogas.

Jhon Viáfara Redes sociales

Jhon Eduis Viáfara Mina terminó preso por narcotráfico

En enero de 2020, Jhon Eduis Viáfara Mina fue extraditado a los Estados Unidos, acusado de ser miembro del cartel Clan del Golfo y de participar directamente en operaciones de narcotráfico entre 2008 y 2016. Para los investigadores, era el encargado de la ruta del Pacífico hacia México y de los vínculos con el Cartel de Sinaloa.

El exjugador se declaró culpable de los cargos en noviembre de ese mismo año. Meses después, en abril de 2021, una corte federal de Texas lo condenó a 11 años de prisión, pena que actualmente está cumpliendo en una cárcel de Atlanta. Recién podría salir en libertad en 2030.

Jhon Viáfara Redes sociales

En una entrevista desde la cárcel con el diario La Patria de Manizales, Viáfara Mina aseguró que es inocente y que solo participó de una reunión donde había personas vinculadas con el narcotráfico. "Si yo sé que eso me va a traer problemas, claro que no lo hago. Dice la Biblia que donde no hay ley, no hay castigo. Yo no violé la ley y quiero que el mundo lo sepa", aseguró.