El Kun Agüero volvió a defender a las SAD en el fútbol argentino: "Están cagados porque hay beneficios propios"

El Kun Agüero no asistió a ver la final de la Copa América 2024 por una escandalosa razón

En un streaming junto al mediático Martín Pérez Di Salvo, conocido como Coscu, Agüero continuó con su análisis sobre las SAD: "Se habilitaron las Sociedades Anónimas Deportivas así que se vienen cosas picantes, como ustedes saben. Hay muchos que me matan pero a mí me da igual. Yo puedo opinar como todos los demás, yo opino y al que le guste bien y al que no, mala suerte. Opino que eso va a beneficiar", continuó el Kun.