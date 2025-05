El impresionante cambio físico de Eden Hazard tras dos años sin jugar al fútbol

El video que circuló en redes sociales lo muestra usando una camiseta con el 10 en la espalda, número con el que brilló tanto en su selección como en la Premier League, pero sin la destreza que lo caracterizaba. Su aparición también reavivó el recuerdo de una carrera que terminó antes de lo esperado y sin la consagración que muchos auguraban.

hazard Redes sociales

La razón por la que Eden Hazard se retiró del fútbol profesional

El retiro de Eden Hazard llegó a los 32 años, en un momento que parecía ideal tras firmar con el Real Madrid como reemplazo natural de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, su etapa en el club blanco fue marcada por constantes lesiones que le impidieron consolidarse y desplegar su mejor versión.

En declaraciones posteriores, Hazard reconoció que pese a haber cumplido el sueño de jugar en el Madrid, su paso estuvo lejos de lo esperado. Las dolencias físicas afectaron no sólo su rendimiento, sino también su motivación: “Perdí mi sitio, luego mi confianza, luego mis ganas”, confesó. Incluso relató que pasó de resistir entradas duras en sus mejores años a sentir dolor apenas al levantarse.

hazard video Redes sociales

Pese a las lesiones, aunque intentó volver, su cuerpo no respondió. Tras operarse, lidiar con una placa y vivir periodos de inactividad, su regreso se hizo cada vez más difícil. “Quizá necesitaba entrenar más, pero mi cuerpo ya no me acompañaba”, explicó.