Dolor en el fútbol: murió un juvenil de Vélez

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Yair Rodríguez Pereyra, futbolista de la Octava División (Categoría 2009), debido a un severo cuadro infectológico”, señalaron las cuentas oficiales del Fortín y enviaron sus condolencias a los familiares y amigos del joven futbolista “por esta dolorosa noticia, que enluta no solo a La Fábrica sino a todo Vélez y al mundo del fútbol en general”.

Desde la Institución enviamos las más sentidas condolencias a los familiares y amigos de Yair por esta dolorosa… pic.twitter.com/7LNjmh8l4Q — Vélez Sarsfield (@Velez) February 27, 2024

Rodríguez Pereyra, nacido en Río Cuarto, Provincia de Córdoba de 14 años y quien este 28 de febrero iba a cumplir los 15, se desempeñaba como marcador central o volante de la Octava División.

Al Fortín llegó con edad de Infantiles durante 2019 y se instaló en Buenos Aires con su familia, la cual lo acompañó muy de cerca en toda su formación. Integró el equipo de la Categoría en Liga Metropolitana y a fines del año pasado tuvo su debut en AFA, siendo parte de una división multicampeona como la 2009 que ganó todo lo que disputó.

Tras la muerte del juvenil, la institución de Liniers suspendió todas las actividades de Fútbol Infanto Juvenil, Femenino y Futsal en la Villa Olímpica y la Sede.

Habló el presidente de Vélez por la muerte de Yair Rodríguez Pereyra

El presidente de Vélez, Fabián Berlanga, aseguró que aún se están investigando las posibles causas del fallecimiento del joven de 14 años, Yair Rodríguez Pereyra.

“Era un chico con mucha vitalidad. Desde ayer estaba internado pero todavía no se sabe bien la causa. Lo había incubado. No respondía a la medicación a los antibióticos. Fue en 24 horas”, relató en diálogo con TN.

En ese sentido remarcó que Yair empezó “con unas líneas de fiebre los días previos” y si bien fue controlado por los médicos del club, después lo llevaron a hacerse análisis porque no se recuperaba. “De repente apareció un cuadro infeccioso. Pero todavía no saben bien cuál porque no reaccionaba a ninguno de los medicamentos”, detalló Berlanga.

“No está confirmado bien cuál fue la causa. Pero investigan su pudo ser dengue. Lo que llama la atención es cómo avanzar tan rápido la infección. No hubo caso con los antibióticos”, concluyó.