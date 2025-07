Casi muere a los 6 meses, vivió en un barrio humilde, jugó con Messi y fue uno de los mejores futbolistas del mundo

El jugador habló sobre ese momento en Neymar. El perfecto caos, su documental para Netflix. "Mi vida siempre ha sido así. Desde que tenía seis meses, cuando tuve un accidente con mis padres. Ahí empezó el caos. Nos recuperamos después, no me pasó nada. Luego me hice futbolista y claro que he tenido momentos felices, pero todavía mantengo mucho caos en mi vida", reconoció.

También contó que su infancia "fue un poco difícil": toda la familia vivía en la casa de su abuela con otros tíos y primos, así que eran nueve personas en solo tres cuartos. "No teníamos mucho dinero, pero nunca me quedé con hambre. Mi papá siempre se encargó de eso. No tenía lo que mis amigos sí, pues ellos tenían más dinero, pero no creo haber sido infeliz", aseguró.

NEYMAR - SPORT

Los números de Neymar en su carrera

Neymar nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, en el Gran San Pablo. Su padre, quien también fue futbolista, le transmitió su pasión y creció practicando tanto fútbol sala como fútbol callejero. En 2003 fichó por el Santos y en 2009, a los 17 años, debutó en Primera División.

A lo largo de su carrera profesional jugó en el Barcelona, el París Saint-Germain (en ambos fue compañero de Lionel Messi) y el Al-Hilal de Arabia Saudita, además de ser convocado regularmente a la Selección de Brasil. En enero de 2025 oficializó su regreso al Santos, el club que lo vio nacer.

Durante todo ese tiempo, alcanzó marcas impresionantes: ganó 30 títulos a nivel clubes, tanto locales como internacionales; es el máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles, por encima de Pelé; llegó a los 100 goles en tres clubes distintos (Santos, Barcelona y PSG), y es el máximo goleador brasileño en la historia de la Champions League con 43 goles.