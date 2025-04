Carlos Tevez reveló cuándo podría jugarse su partido despedida: "Me tengo que juntar con Riquelme"

En diálogo con el canal de streaming Olga, Tevez manifestó su deseo de que se lleve a cabo su partido de despedida en la Bombonera. "Sería lindo cerrar un ciclo con un partido homenaje. Se tiene que dar. No hubo charlas. Lo voy a hacer, pero hay que fijarse cuándo, en qué momentos, porque no es fácil" , expresó.

En tal sentido, marcó que debe comunicarse con el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme: "Si lo tenemos que hacer, me tengo que juntar con Román y decirle del tema de la cancha. Está dando vuelta en la cabeza. Hay que poner la idea y si la quiero hacer es sentarme con Román. Sería cerrar un ciclo". También marcó que aspira que el capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, y el portugués Cristiano Ronaldo participen del evento.

Embed "Quiero juntar a Cristiano y a Messi"



Tévez confirmó su partido de despedida y quiere juntar a los dos cracks en el mismo evento. pic.twitter.com/2OqKJzGHq9 — OLGA (@olgaenvivo) April 15, 2025

Por otro lado, desmintió que planee presentarse como candidato a presidente del club de La Ribera. "No voy a ser el presidente de Boca. No está en mi cabeza. No estoy preparado y soy entrenador. Me quieren subir a un lugar político al que no voy a subir porque no estoy preparado. Hay que saber ubicarse", expresó.

También, Tevez analizó su desempeño como entrenador: "En las experiencias que tuve en Rosario Central e Independiente no estaba cómodo con la gente que manejaba el club. Eso hay que mejorarlo. El próximo paso como entrenador tiene que ser diferente".