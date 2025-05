Horóscopo de hoy, viernes 16 de mayo

Sorprenda a su pareja con algo original. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. No abuse de los medicamentos para dormir.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Con los amigos, recordará momentos del pasado. Hoy se complican los temas económicos. Quizás le propongan una nueva actividad en la empresa. Gozará de una salud estupenda.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sea más tolerante con su pareja. La fortuna le sonreirá dando a su economía un empujón. Si un compañero le está buscando, párele los pies. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

En el amor, se siente incomprendido. Su situación económica es envidiable, pero siga alerta. Trabajar bien y ser buen compañero es la mezcla perfecta. En lo relativo a la salud, va bien todo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Empieza una nueva etapa muy enriquecedora en su trabajo. Su estado anímico es algo bajo, intente animarse.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Nubarrones se ciernen en torno al amor. Hoy recupera un dinero perdido. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Afortunadamente, su salud no será mala.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Momento idóneo para inversiones. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. Preste más atención a su dieta.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Habrá un giro en su relación amorosa. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Inmejorable salud, no necesita ningún cuidado especial.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Está muy bien considerado en su empresa. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. La venta de algunas antigüedades le ayudará con sus gastos. Sus compañeros están en desacuerdo con sus métodos. Sus oídos le provocarán ligeros mareos.