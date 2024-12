¿Cuáles son los tres signos del zodiaco más mentirosos?

Por su energía solar, estos signos tienen facilidad para usar la palabra, inventar y ocultar. Si estas características no son bien manejadas, pueden volverse muy mentirosos.

Obvio que ellos van a negarlo, y habrá que ver su nivel de conciencia y también toda la energía de la Carta Natal. Pero si nos centramos solo en la energía solar, esta tiene características particulares que, si no son bien manejadas, pueden llegar a ser volverlos muy mentirosos.

Géminis

Son divertidos, encantadores y sí: verseros. Son conocidos por su dualidad y por poder adaptarse a cualquier situación. Poseen información y el don de la palabra, y eso los hace grandes comunicadores. Aunque, a decir verdad, a veces pueden enredarse en sus historias. Son ágiles y capaces de cambiar de opinión en un segundo, y ahí utilizan la mentira para tratar de adaptarse a cualquier situación.

Piscis

Son carismáticos, encantadores y amorosos, así que uno cree todo lo que dicen, aunque a veces no tiene mucho sustento. Son sensibles y se guían por sus emociones; esto hace que, a veces, las cosas que dicen no sean muy reales. Además, son soñadores y van a tratar de agradarte cueste lo que cueste, y es ahí donde sus historias no logran sostenerse en el tiempo.

Escorpio

Ya sabemos que son intensos y tienen un dejo de misterio en su ser. Son los mejores amigos que uno puede tener si quiere mantener un secreto guardado, porque son especialistas del ocultismo y de tratar de tejer historias para su conveniencia. Pero sepan que, cuando mienten, difícilmente pueden ser descubiertos.