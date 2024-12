Demian Reidel: "El laburo te lo va a sacar la persona que sepa usar Inteligencia Artificial"

Reidel usa traje sin corbata y maletín negro. Tiene un pañuelo en el saco y el celular en la mano. En realidad lo mete en el bolsillo y lo saca cada vez que va a contar una anécdota con IA. No se queda quieto . Ahora cuenta que, como no le creía al veterinario, cargó todos los estudios del perro en una aplicación y así le pudo salvar la vida. Y a su billetera.

Reidel es el funcionario más obsesionado con la Inteligencia Artificial del gobierno de Javier Milei y ocupa el cargo de jefe de gabinete de sus asesores. Reidel lo llevó al Presidente con Elon Musk y Mark Zuckerberg. Y anotó los pedidos de los empresarios más importantes del mundo para que vengan a invertir al país. La lista incluye protección y poca legislación.

El gobierno ofrece el frío, la energía y el agua de la Argentina para que vengan los dólares que va a invertir Elon Musk en los centros de datos que necesita seguir instalando en el mundo para hacer crecer su empresa xAI.

Reidel y Milei dicen que el país se puede convertir en un polo de Inteligencia Artificial, la tecnología que está cambiando el mercado laboral y la economía del mundo. Pero mejor que lo explique Reidel en esta entrevista con C5N:

-¿De qué manera la Argentina se va a convertir en un polo de Inteligencia Artificial?

-Primero tenemos que presentar estabilidad macroeconómica para que las inversiones puedan llegar. Todo el tema del ajuste fiscal, la baja de la inflación y la baja del Riesgo País, la reactivación económica son cosas necesarias pero no alcanzan. La segunda cosa que necesitamos es un marco legal que le diga a las grandes inversiones que no vamos a hacer lo que hacemos siempre, que es expropiarlos o hacer defaults sobre nuestras obligaciones. El RIGI, por ejemplo, es un marco legal que le permite a las inversiones saber que va a ser mas difícil que el Gobierno le robe su propiedad física e intelectual. Lo digo así de forma un poco violenta porque eso es lo que venía pasando. Y después tenés que tener una visión donde vos le hablás a las empresas de tecnología, les preguntás qué necesitan, y todas esas cosas necesitan. Por ejemplo, en mayo fuimos a Silicon Valley, hicimos una gran gira con el Presidente. Un trabajo de meses antes de ir. Y desde ese momento hemos trabajado con esas empresas para ver qué es lo que necesitan para poder desembarcar en Argentina. Quizás el ejemplo más obvio es el de los centros de datos, porque es más tangible. Son inversiones muy grandes de hardware y para eso necesitás todas esas cosas que te decía.

-¿Eso se va a instalar acá en la Argentina?

-Es una de las cosas que estamos tratando de traer. Todavía no hay nada confirmado.

-Pero tenés confianza...

-Y sí, estamos más cerca que antes seguro. Vos necesitás la estabilidad macro, el marco legal para que sientan que la privacidad de los datos esté respetada, que la propiedad intelectual del software esté respetada, que el hardware esté respetado y además cada empresa es distinta. En el caso de los centros de datos: acceso a la energía en una tierra que no tenga tsunamis ni terremotos, que sea fría además sirve porque te hace una autorefrigeración de los equipos, con acceso del agua, hay un montón de condiciones que vos necesitás. Argentina tiene un montón de ellas. ¿Por qué no están? Porque Argentina tiene una historia de que explota cada diez años o está entrando a una crisis o saliendo de otra. Estabilidad, marco legal que le de seguridad a las inversiones que van a tener un retorno de acuerdo al riesgo que están tomando y después aprovechar el capital humano en Argentina que está listo para producir. Si nosotros traemos capital, la productividad del capital humano va a aumentar. Entonces: trabajos de alta calidad, altos salarios, más y mejores trabajos y bueno, estamos tratando de hacer eso.

-Vos fuiste la persona que llevó a Milei con Elon Musk y Mark Zuckerberg. ¿Qué le piden esos empresarios en cuanto a leyes? Porque en Europa hay un marco regulatorio que no deja entrar a muchas empresas. ¿Estaría Argentina en condiciones de legislar de alguna manera o eso impide que vengan inversiones?

-Lo que tenemos que hacer nosotros es mirar lo que hace Europa y hacer lo opuesto. En Europa lo que mejor funciona es la regulación. Pero no me refiero a que funcione bien. Lo que más crece es la burocracia. Lo que más crece es todo el entorno regulatorio. En Europa ni siquiera las herramientas gratis de IA se pueden usar. De vez en cuando aparece "el modelo multimodal X no puede utilizarse de manera completa porque la regulación europea lo impide". Eso no favorece ni al consumidor, ni al productor. Bajo esta aura de paternalismo estatal lo único que hacen es molestar a la gente. Creo que el presidente Milei lo deja más o menos claro, que Argentina tiene que sacar al Estado del medio.

-No queda desprotegida la ciudadanía frente al avance de la IA.

-La IA va a venir, nos guste o no. Hay mucha gente que dice “ustedes quieren hacer una tecnología que le va a hacer mal a la gente”. Esto te da superpoderes. La gente que tiene miedo que mire de qué se trata. Es gratis y tienen todo disponible. Es un mundo espectacular que los va a alegrar. No solamente les va a permitir ser más productivos para su trabajo si no que es divertidísimo. A mí me encanta divertirme y mi vida es mucho más feliz y divertida por estas herramientas. Estas cosas van a venir, nosotros podemos prepararnos o no. No es que va a venir o no según decida Argentina, ¿ok? Esto va a pasar. Podemos estar mejor, listos para recibir esta tecnología y producir o que nos pase por arriba el tsunami. Yo prefiero que usemos esta tecnología para hacer cosas.

-¿Podés decir algo malo de la IA?

-Hay un montón de actividades que van a ser obsoletas. En todo cambio tecnológico fuerte hay actividades que no van más. Entonces, el período de ajuste no es que siempre es bueno. A vos el laburo no te lo va a sacar la IA, te lo va a sacar la persona que usa IA. Hay una reconversión tecnológica y de capital humano.

-Vos le decís analfabetos a los que no la usan.

-Bueno, es una forma exagerada de decir. Lo que yo quiero transmitir es que nadie piensa que no saber leer no es importante. Vos no sabés leer y sabés que estás fuera del mercado laboral. Si vos no usás las herramientas de IA va a ser como saber leer.

-¿Cómo se puede hacer para capacitar a las personas?

-¿Sabés cómo empezás a aprender desde cero? Te bajás chatGPT y le decís “¿cómo puedo aprender a usar chatGPT?” y das enter y el mismo chatGPT te lo explica.

-Ahí no te quedás afuera de la cuarta revolución.

-Ahí empieza. Después tenés que trabajar más.