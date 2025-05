Video: una mujer destrozó con un fierro un camión de bebidas en Dock Sud

La agresora rompió el parabrisas del camión, la ventana lateral y uno de los espejos retrovisores y parte de la mercadería. El ataque comenzó porque el chofer no movía el vehículo de la puerta del local de la mujer. “No me arrepiento”, aseguró.

El hecho ocurrió cuando la mujer, Sandra, no toleró que el chofer estacionara en doble fila y no corriera el camión para que ella pudiera estacionar su auto ya que estaba sobre la senda peatonal obstruyendo el paso de la rampa de la vereda.

En el video que se hizo viral en las redes se puede ver cómo la mujer discute con un conductor y se la escucha decir: “¡Ahí lo tenés! Te lo dije, te lo dije. Lo corrés”. En ese instante, la señora, con sus insultos, comienza a golpear con un fierro el espejo derecho, la ventanilla y la puerta del lado del acompañante e incluso la mercadería.

Tras el hecho, Leonel, el camionero afectado, aseguró que no entiendo por qué lo atacó ya que él “solo estaba estacionado y haciendo mi trabajo". El hombre presentó una denuncia contra la mujer y aseguró que no puedo permitir que esto “quede impune, es inaceptable lo que hizo”.

“Estoy mal por todo lo que pasó. Pasamos una mala situación con los compañeros. Estábamos descargando mercadería y la señora me pidió que le corriera el camión. Le dije que bajaba dos cajas y unos paquetes de gaseosa y se lo corría”, señaló Leonel en diálogo con TN.

También aseguró que Sandra le tiró agua caliente de un termo a uno de sus compañeros. “El camión es de la empresa y lo destrozó todo. El vidrio, el parabrisas, mercadería. La mujer estacionó su auto y yo estacioné atrás, tenía espacio. Antes se había peleado con otro muchacho, que la mandó a la m...”, detalló el hombre.

Ataque desenfrenado a un camión de reparto de bebidas. El vídeo se hizo viral en redes y muestra a una mujer golpeando con un fierro este vehículo, las primeras versiones indican que se alteró al ver el camion estacionado frente a su local. pic.twitter.com/o5C89b8Yde — Inforbano (@Inforbanodiario) May 29, 2025

El descargo de Sandra, la mujer que destrozó un camión de bebidas con un fierro

Luego que se conociera la situación en las calles de Dock Sud, la agresora, Sandra, también habló ante la prensa y dio su propia versión de los hechos.

Según detalló, perdió a su padre el fin de semana y estaba haciendo una serie de trámites cuando llegó a la puerta de su lugar para poder estacionar su auto. “Vengo de hacer un trámite e iba a estacionar en la puerta de mi local, pero un señor con un Cronos estacionó su auto, que no me molestó y lo dejé en la senda peatonal, mal estacionada”, reconoció.

Tras ello, el dueño de dicho vehículo le cedió el lugar, pero justo arribó el camión sin darle lugar para poder estacionar mejor ya que estaba mal estacionada, sobre la senda peatonal y la rambla. “Cuando estaba por acomodarlo el del camión me lo pone de frente y me empiezan a gritar que lo saque. Baja un chico, que me empieza a insultar. Yo le pedía al camión que me dejara lugar y ellos siguieron haciendo como si nada”, detalló y aseguró que también le rayaron el auto.

Sin obtener respuestas, su reacción fue agarrar una barreta de la persiana y comenzó a agredir contra el vehículo de bebidas. “No me arrepiento de lo que sucedió por las actitudes de ellos porque subieron a las redes lo que se les canta porque no lo subieron con los insultos. No es verdad que el camionero iba a sacar el camión en el momento que le pedí”, reconoció.